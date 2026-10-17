Noah Centineo, de galán a luchador en "Street Fighter"

Street Fighter es una de las adaptaciones de videojuegos más fieles de los últimos tiempos.

MIAMI.-- Ya llegó a la gran pantalla Street Fighter, una nueva adaptación cinematográfica de la famosa serie de videojuegos de pelea de la compañía Capcom. Ambientada en 1993 y tomando algunos eventos canónicos de la saga, la historia nos presenta a Noah Centineo (Ken Masters), un luchador famoso que vive en un mundo de excesos luego de la misteriosa desaparición de su mejor amigo -casi hermano- Ryu (Andrew Koji).

Luego de recibir una excéntrica invitación a un torneo donde se darán cita los mejores luchadores del mundo, Ken decide regresar al ruedo con la esperanza de reencontrarse con Ryu y demostrarle a todos que no vive bajo la sombra de nadie.

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DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Noah Centineo (To All Boys I´ve Loved Before, The Fosters, The Recruit) quien da vida a Ken Masters, uno de los protagonistas de Street Fighter.

El actor nos contó cómo desde temprana edad conoció al personaje del videojuego que interpreta, la importancia de llevar de la manera más fidedigna a la gran pantalla este tipo de franquicias, el proceso de investigación, el trabajo física demandante de este tipo de roles físicos y sus expectativas para una futura secuela.