Ambientada 24 años antes de los sucesos de la primera entrega, la historia nos presenta las vicisitudes que debe atravesar Haymitch Abernathy (Joseph Zada) al ser elegido para participar en la edición número 50 de Los juegos del hambre junto con otros tres vecinos del Distrito 12. Una experiencia traumática donde jóvenes de distintos lados de Panem deberán luchar a muerte en un todos contra todos hasta que uno solo sobreviva.

Con un elenco de lujo para darle vida a personajes icónicos de la saga conformado por Jesse Plemons (tomando la batuta de Philip Seymour Hoffman en el rol de Plutarch Heavensbee), Ralph Fiennes (como el presidente Snow, antagonista interpretado previamente por Donald Sutherland y Tom Blyth), Elle Fanning (dando vida a Effie Trinket, la excéntrica animadora de los juegos inmortalizada por Elizabeth Banks) y Kieran Culkin (como el joven showman Caesar Flickerman, uno de los personajes más icónicos de Stanely Tucci), sumado a la participación especial de Glenn Close y un pequeño cameo de Jennifer Lawrence y Woody Harrelson, este nuevo capítulo en la saga de The Hunger Games sube la barra transformándose en una de las mejores entregas de este universo.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con los actores Mckenna Grace (quien interpreta a Maysilee Donner), Joseph Zada (Haymitch Abernathy, personaje interpretado en la tetralogía original por Woody Harrelson) y Ben Wang (que da vida a Wyatt Callow) por su participación en The Hunger Games: Sunrise on the Reaping.

El trío protagónico habló de su conexión con los libros y películas previo a la filmación, las novedades que aportan sus personajes a este universo, la experiencia de trabajar con el director Francis Lawrence, qué objetos se llevarían como token si tuviesen que participar en Los juegos del hambre y cómo llegaron a este proyecto.