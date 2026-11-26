De acuerdo con The Hollywood Reporter, se prevé que Avengers: Doomsday de Marvel Studios tenga un estreno masivo de 270 millones de dólares.

Disney estrenará la película de los directores Anthony Russo y Joe Russo el 18 de diciembre, el mismo día que se estrenará en cines Dune: Parte 3, también muy esperada, de Warner Bros.

De momento, este estreno marcaría el mejor debut en taquilla nacional de diciembre, superando los 260 millones de dólares que recaudó en 2021 la también película del UCM, Spider-Man: No Way Home.

Solo Spider-Man: Brand New Day (360 millones de dólares) de este año y Avengers: Endgame (357 millones de dólares) de 2019 tuvieron estrenos con mayor recaudación que No Way Home.

Avengers: Doomsday incluye una extensa lista de superhéroes de Marvel que se enfrentan al Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., conocido por su papel anterior en el Universo Cinematográfico de Marvel como Tony Stark, también conocido como Iron Man.

Los hermanos Russo dirigen Avengers: Doomsday a partir de un guion de Michael Waldron y Stephen McFeely. El dúo de directores regresa para dirigir una película del UCM por primera vez desde Avengers: Endgame.