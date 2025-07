Prince Julio César, el artífice del renacer cubano en Miss Universo

MIAMI.- Detrás del regreso de Cuba al escenario internacional de la belleza hay una figura que no pasa desapercibida. No solo por su nombre, que evoca majestuosidad, sino por la determinación con la que ha asumido el reto de devolverle a esa isla, que pareciera detenida en el tiempo, el brillo perdido. Prince Julio César, visionario venezolano y rostro habitual en el universo de los certámenes de ese tipo, ha puesto su corazón y su experiencia al servicio de un sueño que parecía enterrado bajo el polvo de 57 años: ver nuevamente a una cubana compitiendo por la corona de Miss Universo .

Desde que fue nombrado director nacional de Miss Universe Cuba, su trabajo ha sido una declaración de intenciones. Nada en su plan está improvisado. Prince sabe cómo se construye una reina y, aún más, cómo se construye una narrativa que emocione, que conecte y que inspire. En su mente, Cuba no solo debía regresar, sino hacerlo con fuerza, con una propuesta moderna, auténtica y con sello propio.

“Mi meta es clasificar este año al menos en el Top 5 del Miss Universe”, confiesa A DIARIO LAS AMÉRICAS con la certeza de quien ya ha imaginado ese momento una y otra vez. Y no lo dice como una ilusión, sino como una misión.

El año pasado, su apuesta inicial, Marianela Ancheta, no solo marcó un hito al ser la primera representante cubana en casi seis décadas, sino que encendió una chispa que avivó el orgullo de toda una comunidad en cualquier parte del mundo. Con ella, Prince no solo puso a la Mayor de las Antillas nuevamente en la pasarela internacional; también la colocó en el radar de los expertos, los fanáticos y de quienes creían que Cuba ya no tenía cabida en el universo de la belleza global.

“Yo crecí viendo cómo un cubano, Osmel Sousa, hizo historia en Venezuela. Es hora de que devolvamos a Cuba lo que un día le dio al mundo”, afirma con convicción.

Este 8 de julio en Miami, la historia continuará escribiéndose. La gala de Miss Universe Cuba 2025 no será solo la elección de una reina: será la reafirmación de un proyecto que trasciende la belleza. Es cultura, identidad, propósito. Es una ventana para que el talento femenino cubano vuelva a brillar en lo más alto, esta vez con el respaldo de una organización que ha decidido hacer las cosas bien, desde la base.

“Estamos comprometidos con llevar un espectáculo con mucho respeto al público cubano y a todos los televidentes de los Estados Unidos. Este año el Milander Center de Hialeah estará lleno de estrellas, de personalidades importantes que creen y apoyan nuestra marca, porque hemos hecho un trabajo impecable en equipo. Y no conforme con esto, en esta edición las verdaderas protagonistas del certamen serán las mises y el jurado.”

Y es que Prince Julio César no se conforma con participar. Él quiere competir. Y más que eso, quiere ganar. Afirma que su objetivo es apoyar a cada cubana que suba a ese escenario y que sepa que no está sola, que representa a una nación entera, y que detrás de cada vestido, maquillaje o ensayo, hay una historia tejida con amor y estrategia.