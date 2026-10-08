jueves 8  de  octubre 2026
LETRAS

Quién es Anne Carson, la poeta canadiense que ganadora del Nobel de Literatura

Su carrera editorial comenzó en 1986 con el ensayo sobre Safo Eros: Poética del Deseo, un trabajo que estableció su estilo de modelar historias

La escritora canadiense Anne Carson asiste a la 75ª edición de los National Book Awards en Cipriani Wall Street, el 20 de noviembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.

La escritora canadiense Anne Carson asiste a la 75ª edición de los National Book Awards en Cipriani Wall Street, el 20 de noviembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.

AFP/Vía Dimitrios Kambouris/ Getty Images

OTTAWA.- La poeta, ensayista y traductora canadiense Anne Carson, galardonada este jueves con el premio Nobel de Literatura, combinó el misticismo y la antigüedad en cuentos modernos de amor, deseo y desesperación.

La autora de 76 años, una profesora de clásicos con experiencia en lenguas muertas, literatura comparada, antropología e historia, fue descrita por el diario The New York Times como "una de las grandes plumas del pastiche".

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Su trabajo fue ignorado durante años, hasta una serie de éxitos de crítica y comerciales recientes. La coronación llegó este jueves con el premio Nobel de Literatura.

En 2020 había obtenido el Premio Princesa de Asturias de las Letras.

Tremendamente reservada, la escritora evita conceder entrevistas personalmente y acepta hacerlo solo por correo electrónico.

Entre sus muchos admiradores han figurado grandes nombres de la literatura, como Alice Munro, Michael Ondaatje, Harold Bloom y Susan Sontag.

"Es una de las pocas escritoras en lengua inglesa de la cual voy a leer cualquier cosa que escriba", declaró Sontag, citada por el New York Times, en 2000.

Inspirada en la antigüedad

Nacida el 21 de junio de 1950 en Toronto, es la segunda hija de un banquero y un ama de casa.

Durante la secundaria fue introducida en la literatura helénica, que posteriormente influiría mucho en sus escritos, por un instructor de latín que acordó ser su tutor durante las horas de almuerzo.

Carson abandonó dos veces la universidad antes de completar su doctorado. Luego pasó a enseñar en varias prestigiosas universidades de Canadá y Estados Unidos, entre ellas la Universidad de Michigan.

Su carrera editorial comenzó en 1986 con el ensayo sobre Safo Eros: Poética del Deseo, un trabajo que estableció su estilo de modelar historias como la literatura griega clásica.

Pero las ventas solo despegaron después de que se mudó a Estados Unidos y ganó exposición.

Según John D'Agata del Boston Review, ese libro: "sorprendió primero a la comunidad clásica como un trabajo de erudición griega; sorprendió luego a la comunidad de no ficción como un inspirado retorno a los ensayos sobre las letras alguna vez producidos por Séneca, Montaigne y Emerson; y entonces, solo entonces, en lo profundo de la década de 1990, reeditado como 'literatura' y rediseñado para una audiencia completamente nueva, sorprendió finalmente a los poetas".

Poesía premiada

Para 2013, Carson había publicado 18 libros, incluidos Glass, Irony, and God, Plainwater: Essays and Poetry y Hombres en sus horas libres, así como Autobiografía de Rojo: una novela en verso y La belleza del marido (un ensayo narrativo en 29 tangos).

Su poesía contemporánea única le ha valido varios galardones literarios, incluido el premio Lannan 1996 y el premio Pushcart 1997, ambos por poesía.

En 2001, se convirtió en la primera mujer en recibir el premio T.S. Eliot de poesía. Y en 2014 fue galardonada por segunda vez con el Griffin de poesía por su colección Red Doc.

Su aclamada Autobiography of Red hace una interpretación libre del mito griego del monstruo Gerión y Heracles, y lo transforma en una historia moderna de un triángulo amoroso gay.

"Esa es la obsesión de Carson, y su don: dar sentido a los fragmentos que obtenemos, que también son todo lo que obtenemos, del tiempo, del pasado, el uno del otro", escribió Kathryn Schulz en una revista de Nueva York el año pasado.

A pesar de sus habilidades excepcionales de escritura, Carson dice que lucha con el lenguaje, con su imprecisión y torpeza.

"Estamos hablando de la lucha para arrastrar un pensamiento desde la masa del inconsciente a algún tipo de gramática, sintaxis, sentido humano; cada intento significa comenzar de nuevo con el lenguaje. Comenzar de nuevo con precisión", dijo al New York Times.

"Quiero decir: cada pensamiento comienza de nuevo, por lo que cada expresión de un pensamiento debe hacer lo mismo. Toda precisión tiene que ser inventada... Siento que estoy errando en conceptos demasiado finos para mí".

En 2019 publicó Norma Jeane Baker of Troy (Norma Jeane Baker de Troya, 2019), inspirada en Helena de Eurípides y que coloca a Marilyn Monroe en el lugar del legendario personaje de la mitología griega.

Y en 2021 le siguió The Trojan Women: A Comic, un libro de historieta que reinventa la obra clásica de Eurípides.

FUENTE: Con información de AFP

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