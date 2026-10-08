jueves 8  de  octubre 2026
RECONOCIMIENTO

La canadiense Anne Carson gana el premio Nobel de Literatura

La escritora de 76 años fue galardonada por su obra audaz e innovadora que ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea

Anne Carson, Premio Nobel de Literatura 2026.

Anne Carson, Premio Nobel de Literatura 2026.

PREMIO NOBEL

ESTOCOLMO.- La poetisa y ensayista canadiense Anne Carson ganó este jueves el Nobel de Literatura por su obra "atrevida", que aporta un toque moderno al misticismo en sus escritos inclasificables sobre el amor, el deseo y la desesperación.

La escritora de 76 años fue galardonada "por su obra audaz e innovadora que, en un diálogo lúdico con la tradición clásica, ha creado nuevas formas para la literatura contemporánea", declaró la Academia Sueca.

Lee además
La escritora canadiense Anne Carson asiste a la 75ª edición de los National Book Awards en Cipriani Wall Street, el 20 de noviembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.
LETRAS

Quién es Anne Carson, la poeta canadiense que ganadora del Nobel de Literatura
La escritora Samanta Schweblin recibe el I Premio Aena de Narrativa Hispanoamericana, a 8 de abril de 2026, en Barcelona, Catalunya (España).
LITERATURAS

Autoras latinoamericanas entre fuertes candidatas al Nobel de Literatura

La secretaria permanente de la Academia, Ingrid Carlberg, dijo haber conversado con ella.

"No tuvimos mucho tiempo para hablar. Lo único que tuvo tiempo de decirme fue que, por el momento, se encuentra en Islandia, donde escucha el viento".

"Se quedó sorprendida, pero muy contenta. Se notaba en su voz", añadió Carlberg.

Casi toda su obra literaria "se ha centrado en la intersección entre la obsesión del filólogo por las palabras y el deseo del poeta por encontrar nuevos significados", resume la Academia.

En la obra de Anne Carson se entremezclan héroes mitológicos, autores antiguos y románticos.

Entre sus escritos destacan Eros dulce y amargo, La belleza del marido y Autobiografía de Rojo.

"Profundo sentimiento de pérdida"

Pero sobre todo es conocida por Nox, una obra inolvidable publicada en 2010 en memoria de su hermano Michael, quien desapareció misteriosamente antes de fallecer en Dinamarca en el año 2000, explica la Academia Nobel.

Esta obra se despliega como un acordeón, con una única hoja de varios metros de longitud.

"En ella se percibe un profundo sentimiento de pérdida que surge de lo más profundo", resumió el comité Nobel.

Nacida en Toronto el 21 de junio de 1950, Anne Carson se inició en el griego gracias a un profesor de latín que se lo enseñaba durante la pausa para comer en el instituto. Abandonó la universidad en dos ocasiones antes de obtener su doctorado en Letras Clásicas en Toronto.

Su nombre sonaba desde hace años en las quinielas.

Muchos críticos literarios habían pronosticado que el premio recaería este año en una mujer.

La Academia Sueca, criticada durante mucho tiempo por preferir a autores occidentales y sacudida por un escándalo del #MeToo en 2018, se ha renovado por completo y más de la mitad de sus 18 miembros han sido sustituidos.

Desde entonces, uno de cada dos galardonados es una mujer.

Pero siguen muy infrarrepresentadas: de los 122 galardonados, solo 18 mujeres han obtenido el premio. Y solo una minoría de los autores laureados escribe en lenguas asiáticas o de Oriente Medio.

La temporada de los Nobel continúa el viernes con el esperado de la Paz.

Las posibilidades de que Donald Trump sea galardonado son prácticamente nulas, pero el presidente estadounidense volverá a estar en boca de todos tras la campaña sin precedentes que llevó a cabo a favor de su candidatura el año pasado.

El premio de Economía cerrará la temporada de los Nobel el 12 de octubre.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Fanáticos de Shakira expresan descontento con nueva fecha de cierre de su residencia

Hija mayor de Halle Berry rechaza acusaciones de violencia doméstica contra la actriz

Muestra en Nader Museum explora obras de grandes maestros latinoamericanos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Huracán Isaías amenaza a las costas de Florida. 
Temporada ciclónica

Isaías se convierte en huracán y se dirige a las costas de Florida

El gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
ALERTA

DeSantis declara emergencia en 25 condados de Florida ante avance del huracán Isaias

Imagen referencial sobre las ventas de viviendas en Estados Unidos.
EEUU/BIENES RAíCES

Tasas hipotecarias suben a su nivel más alto en más de dos años

Inmigrantes esperan su turno para las entrevistas con un oficial de migración en la oficina de USCIS, en Nueva York.
POLÍTICA MIGRATORIA

USCIS acuerda nuevas tarifas para inmigrantes en EEUU a partir del 16 de octubre

Rubio asegura que Irán ha perdido el control de Ormuz
DEPARTAMENTO DE ESTADO

Rubio asegura que Irán "ha perdido el control" de Ormuz

Te puede interesar

Huracán Isaías amenaza a las costas de Florida. 
Temporada ciclónica

Isaías se convierte en huracán y se dirige a las costas de Florida

Por Julián Varela
El gobernador de la Florida, Ron DeSantis.
ALERTA

DeSantis declara emergencia en 25 condados de Florida ante avance del huracán Isaias

David Suárez, comisionado de Miami Beach, cuestiona interpretación de Live Local Act.
PODER LOCAL

Comisionado de Miami Beach cuestiona altura de rascacielos bajo Live Local

La escritora canadiense Anne Carson asiste a la 75ª edición de los National Book Awards en Cipriani Wall Street, el 20 de noviembre de 2024 en la ciudad de Nueva York.
LETRAS

Quién es Anne Carson, la poeta canadiense que ganadora del Nobel de Literatura

Anne Carson, Premio Nobel de Literatura 2026.
RECONOCIMIENTO

La canadiense Anne Carson gana el premio Nobel de Literatura