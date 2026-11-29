Españoles ven las noticias sobre el avance de los resultados electorales en España, el 29 de noviembre de 2026.

MIAMI — Los primeros reportes de las elecciones en España dan por ganador al Partido Popular (PP) y decenas de españoles en Miami celebran la ocasión en la terraza del restorán 100 Montaditos en Calle 8.

Los colegios electorales en España cerraron a las 8 p.m., o sea, 2 p.m. en Miami, y reportan una cifra récord de participación que supera el 79%

Carmen, vecina de Coral Gables, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS que “aún faltan votos por contar, sobre todo los votos del exterior, como los de Miami, pero estamos muy entusiasmados, felices de acariciar la victoria que acabe con el gobierno de Pedro Sánchez”.

Por otra parte, Mari Ángeles señaló: “Un gobierno de PP y VOX sería algo muy interesante porque el PP tiene la experiencia y VOX fuerza por cambiar todo lo que haga falta. Decir las verdades sin importar quién sea”.

Destaca la presencia de nacionales de otros países en la vigilia de los españoles en Miami, que aún sin ejercer el voto español manifiestan solidaridad con el país ibérico.

“Sánchez ha hecho tanto daño, no solo al país sino también a su propia gente, a la izquierda española, con todas las compraventas que hizo para mantenerse en el poder, que les costará reconquistar la confianza que alguna vez tuvieron”, comentó Marcos, cubano, vecino de Calle 8.

España elige 350 representantes al Congreso de los Diputados que, a su vez, tendrá la tarea de elegir al presidente del nuevo gobierno español.

Si el PP logra suficientes escaños, unidos a los prometidos por la agrupación política VOX, el palacio de gobierno La Moncloa tendría a Alberto Núñez Feijóo por nuevo presidente del Gobierno español.

A diferencia de otros países, donde el electorado vota directamente legisladores y presidentes, en España existe democracia parlamentaria y el partido político que obtenga más legisladores nombra el presidente del Gobierno.

De las cuatro principales agrupaciones políticas, Partido Popular (PP), Partido Socialista Obrero Español (PSOE), VOX y Frente Amplio, ninguna lograría la mayoría mínima de 176 diputados para nombrar presidente, por lo que sería necesario sumar delegados de otra u otras agrupaciones.

De esta manera, el PSOE se apoyaría en Frente Amplio y el PP en VOX para lograr la mayoría mínima.

El PSOE es una agrupación política que está situada ideológicamente en la socialdemocracia y en la centroizquierda del espectro político, mientras el PP figura entre la centroderecha y la derecha.

Por otra parte, Frente Amplio es una coalición de izquierdas formada para concurrir a estas elecciones generales y VOX es un partido político de ideología ultraconservadora y ultranacionalista.