Reino Unido retransmite Live Aid para conmemorar el 40º aniversario

El Live Aid fue uno de los conciertos más memorables de la historia musical, con actuaciones de Queen, David Bowie, Paul McCartney, The Who, entre otros. La retransmisión del mismo se llevará a cabo el 13 de julio a mediodía, hora local, según informó la revista Billboard .

El especial contará con la participación de algunos de los artistas que actuaron en el escenario del estadio Wembley, como Martin Kemp, de Spandau Ballet, y miembros del elenco del musical Just For One Day, el cual está basado en este evento.

La emblemática presentación de 21 minutos de Queen será proyectada; igualmente, se transmitirá Heroes, la dedicación que David Bowie hizo a los niños de todo el mundo.

Hito

Los organizadores informaron que para cerrar el especial, se transmitirá el capítulo final de la serie documental Live Aid: 40 Years On, proyecto en el que se entrevista a a Bob Geldof, Midge Ure, Roger Taylor y Brian May de Queen y el promotor Harvey Goldsmith.

“Yo estuve allí como un espectador hace 40 años y no puedo esperar para revivir ese día extraordinario. Excepto encontrar un lugar para estacionar en Wembley, claro”, comentó Simon Mayo en un comunicado.

Por su parte, Bob Geldof, cofundador del Band Aid Charitable Trust y quien fue pieza clave de la organización del concierto original, aseguró que la retransmisión del concierto es un ejemplo de cómo la música une al mundo y perdura en el tiempo.

"Gracias a Greatest Hits Radio por, con suerte, hacerle saber a la gente que no está indefensa frente a la monstruosidad humana. Qué mejor momento que ahora para entender y reconocer el poder de la música y lo que puede lograr".

El Live Aid fue un concierto benéfico con el que se recaudaron fondos para enviar ayuda ante la hambruna en Etiopía. Se realizaron dos conciertos en simultáneo, uno en el Estadio Wembley de Londres y otro en el JFK Stadium de Filadelfia. Fue transmitido a 1.900 millones de personas en 150 países.

Quienes deseen sintonizar la retransmisión de Greatest Hits Radio, puede hacer clic aquí.