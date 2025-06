Alicia Machado expresa descontento con figuras de Telemundo

Machado no se guardó nada al denunciar lo que percibe como un sesgo mediático. "Hoy vi el programa Hoy Día, voy a poner la queja pues ya saben cómo son en Telemundo, que cada proyecto es independiente y, aunque uno esté con ellos, no siempre algunos conductores dicen las cosas como son, sino que le ponen, como dicen, más crema a los tacos para crear siempre controversia con Alicia Machado", manifestó.

La también actriz sugiere que este trato diferencial es una estrategia para desestabilizarla, especialmente ahora que su equipo lleva la delantera en la competencia. "Ya, como saben que vamos ganando, entonces empiezan en los programas para ver si yo me desconcentro; pero no, mi amor, yo soy más fuerte que el odio y ellos lo saben", sentenció.

Alicia Machado notó una inclinación hacia Meza

La venezolana afirmó haber notado una inclinación notoria hacia Andrea Meza, quien además es conductora de Hoy Día, lo que, según Machado, influiría directamente en la narrativa del programa.

"Ya me di cuenta que en el programa Hoy Día ya no hay manera porque la capitana 'Rubí' es la conductora del programa Hoy Día y por ende los conductores van a hablar bien de ella y van a decir que tienen favoritismo y me van a tirar a mí para variar; los de En Casa con Telemundo también ya vi lo mismo, ya vi que me van a tirar", declaró sin tapujos.

A pesar de sus fuertes críticas, Machado aseguró tomarse la situación con filosofía, asegurando: "Es parte del juego y no pasa nada. No me lo tomo personal".

Sin embargo, dejó claro que no se dejará amedrentar por lo que considera una campaña en su contra. "Así tenga Hoy Día, En Casa con Telemundo, La Mesa Caliente, el noticiero de la noche, el de las tardes, el de las mañanas, las redes sociales y todo lo demás en mi contra de Telemundo para sacarme la casta no hay ningún problema, no es necesario porque igualito la voy a sacar e igualito yo estoy aquí para que el team 'Esmeralda' gane esta competencia", concluyó, reafirmando su confianza en que la ganadora del certamen saldrá de su equipo.