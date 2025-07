Ricardo Arjona anuncia residencia en Guatemala

“Dejé un adiós sin luz/ El día en que me marché/ Fronteras de autobús/ Kilómetros de fe/ Y una novia en el andén. Las calles que vieron mi infancia/ La prisa del amor a escondidas/ El barrio, el fútbol, la vagancia/ Mis padres, Mi niñez, mi inocencia/ Todo se quedó aquí/ Mi primer contratiempo/ Mi primer alegría/ Mi primer argumento/ Mi primer melodía/ Mi primer salto al viento mi primer agonía”, reza el mensaje con el que el cantautor anunció la residencia.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ricardo Arjona ® (@ricardoarjona)

El espectáculo no es una sorpresa, pues ya el guatemalteco había adelantado que se encontraba organizando la residencia. No obstante, el intérprete no había dado a conocer las fechas de sus presentaciones. Las entradas saldrán a la venta el 22 de julio.

La residencia forma parte de la gira que Arjona organiza por su disco Seco, el cual vio luz en enero. Asimismo, se espera que próximamente el intérprete lance Lo Que El Seco No Dijo, una continuación del proyecto discográfico.

Fechas

A continuación, DIARIO LAS AMÉRICAS comparte las fechas de la residencia de Ricardo Arjona.

Viernes 31 de octubre

Sábado 1 de noviembre

Domingo 2 de noviembre

Jueves 6 de noviembre

Viernes 7 de noviembre

Sábado 8 de noviembre

Domingo 9 de noviembre

Jueves 13 de noviembre

Viernes 14 de noviembre

Sábado 15 de noviembre

Domingo 16 de noviembre

Jueves 20 de noviembre

Viernes 21 de noviembre

Sábado 22 de noviembre

Domingo 23 de noviembre