Harrison Ford recibe su primera nominación al Emmy por "Shrinking"

Segel ya había sido reconocido por la serie, que fue estrenada en 2023. Sin embargo, es la primera vez que Harrison Ford alcanza la nominación. En ediciones anteriores, los fanáticos de la serie se habían pronunciado en redes sociales, alegando que la ausencia de Ford era un desaire hacia el oscarizado.

Interpretación

En la comedia, el personaje de Ford expone su lucha contra el parkinson; razón por la que el actor ha aseverado que se toma esta interpretación muy en serio.

“No pretendo convertirlo en broma. Pero hay personas que asimilan este tipo de experiencias con gracia, valentía y un poco de sabiduría. Y eso no significa que algunas personas no lo hagan”, dijo Ford a People en el pasado. “Solo quiero decir que es una persona especialmente capacitada para comunicar lo que se siente, y creo que vale la pena compartirlo con nuestra audiencia”.

Brett Goldstein cocreador de la serie ha revelado que el personaje está inspirado en la experiencia de su padre.

Harrison Ford compite contra Ike Barinholtz por The Studio, Colman Domingo por The Four Seasons, Jeff Hiller por Somebody Somewhere, Michael Urie por Shrinking, Bowen Yang por Saturday Night Live, y Ebon Moss-Bachrach por The Bear.

Moss-Bachrach se ha consagrado en las últimas dos ediciones de los Emmy como el vencedor en esta categoría.

1923

Pese a los elogios de la crítica y seguidores, la segunda temporada de 1923 solo obtuvo dos nominaciones: una por diseño de producción sobresaliente para un programa narrativo de época o fantasía, y otra por vestuario de época sobresaliente.

En dicha producción, Ford da vida al patriarca Jacob Dutton, antepasado de John Dutton de Kevin Costner. Helen Mirren, coprotagonista de la producción, y Brandon Sklenar tampoco fueron nominados.