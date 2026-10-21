miércoles 21  de  octubre 2026
FÚTBOL AMERICANO

Comisionado de la NFL asegura estar tranquilo con el juego en París pese a disturbios

El máximo mandatario de la NFL, Roger Goodell, agregó que confía en que el evento, a celebrarse este domingo, se desarrollará sin contratiempos

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, habla con la prensa antes del Super Bowl LIX, el 3 de febrero de 2025.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, habla con la prensa antes del Super Bowl LIX, el 3 de febrero de 2025.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

NUEVA YORK.- El comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo este miércoles que está tranquilo de cara al primer partido de temporada regular de la liga de football americano en París, pese a los disturbios y la violencia callejera del pasado fin de semana en Francia.

Los Steelers de Pittsburgh y los Saints de Nueva Orleans jugarán el domingo en la capital francesa, mientras las autoridades se preparan para más manifestaciones después de que encapuchados se enfrentaran con la policía, saquearan tiendas y vandalizaran edificios públicos.

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Goodell dejó claro que confía en que el evento se desarrollará sin contratiempos, al ser preguntado por su nivel de tranquilidad respecto a los planes de seguridad para los equipos y la zona del estadio, con protestas previstas para el fin de semana.

"Muy alto es mi nivel de tranquilidad", dijo el comisionado.

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"Hemos hecho todos los preparativos. Hemos estado en contacto con las autoridades pertinentes. Las protestas no son algo inusual en Francia. Es algo que tendremos en cuenta y nos aseguraremos de que se adopten las medidas adecuadas", apuntó.

El patrón de la NFL dijo que habló con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, entre otros responsables en Francia y en Estados Unidos, sobre las medidas para proteger al personal y el evento.

"Estamos implicados al más alto nivel en Francia y a escala global", dijo el dirigente.

"Tuve una conversación con el secretario de Estado hace un par de días. Seguimos asegurándonos de disponer de toda la información disponible y de que se están tomando las medidas apropiadas", agregó.

"Vamos a ser buenos invitados"

El comisionado de la poderosa liga de football americano estará entre los asistentes al encuentro en Francia.

"Vamos a ser buenos invitados en el país y haremos lo nuestro, y estoy convencido de que ellos harán lo suyo. Lo esperamos con muchas ganas", sostuvo tras una reunión de propietarios de equipos de la NFL en la ciudad de Nueva York.

El partido en París forma parte de la estrategia de la NFL para internacionalizarse, que incluye encuentros en países como México, Brasil, España, Alemania, Australia o Inglaterra.

FUENTE: AFP

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