Estrella de la NFL se pierde el resto de la temporada por lesión

Jalen Hurts, de los Eagles de Filadelfia, previo al inicio de un partido de postemporada, el 11 de enero de 2026.

LOS ÁNGELES.- El mariscal de campo Jalen Hurts , estrella de los Eagles de Filadelfia , se perderá el resto de la temporada de la NFL después de que se encontraran múltiples coágulos de sangre en sus pulmones, informaron el lunes medios estadounidenses.

NFL Network e ESPN señalaron que el descubrimiento de varios coágulos implica que Hurts deberá someterse a un tratamiento de al menos tres meses, lo que pone fin a su campaña en la liga de football americano (NFL).

FÚTBOL AMERICANO Sindicato de jugadores de la NFL se preocupa por estado del césped del Maracaná

FÚTBOL AMERICANO Exestrella de la NFL acepta acuerdo que reduce cargos por caso de tiroteo en Miami

Los Eagles ya habían anunciado que su estrella, que los llevó al triunfo en el Super Bowl de 2025 ante los Chiefs de Kansas City, estaría de baja al menos un mes tras ser diagnosticado con un coágulo de sangre en la pantorrilla.

El coágulo fue descubierto después de que la franquicia viajara recientemente a Londres para un partido contra Jacksonville como parte de la serie internacional de la NFL.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Jalen Hurts (@jalenhurts)

Un comunicado emitido el lunes por los Eagles y la representante de Hurts, Nicole Lynn, no mencionó el período de incapacidad del jugador, pero confirmó que se le había diagnosticado "una trombosis venosa profunda, así como embolias pulmonares bilaterales".

Hurts, de 28 años, se encuentra "clínicamente estable y no presenta limitaciones funcionales significativas", agregó la nota, que subraya que el pronóstico es "muy bueno".

Durante el período de tratamiento con anticoagulantes, al mariscal de campo no se le permitirá participar en ninguna actividad de contacto, "incluido el football americano", apuntó.

"Mientras tanto, seguirá activo alrededor del equipo y continuará con su preparación física. Más importante aún, anticipamos que no tendrá efectos a largo plazo", reza la nota.

TAS se pronunciará en caso de la Copa África

Casi un año después de la final de la Copa de África 2025, el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) informó este lunes que "a finales de noviembre" anunciará su decisión sobre el recurso de Senegal contra la victoria de Marruecos en los despachos.

El 8 de octubre, en su sede en Lausana, Suiza, la máxima jurisdicción deportiva dirimió a puerta cerrada un litigio inédito, ya que ninguna selección había perdido nunca de esta manera un título conquistado sobre el terreno de juego.

"Los árbitros del TAS han decidido emitir una decisión completa que incluya los fundamentos jurídicos, conocida como Laudo del TAS. Este proceso requerirá varias semanas y se espera que el Laudo del TAS se dicte a finales de noviembre de 2026", indicó la instancia.

El pasado 18 de enero en Rabat, Marruecos, Senegal se proclamó campeón de África al dominar a los anfitriones por 1-0 al término de la prórroga, pero también del caos.

Al protestar por un penal concedido a los marroquíes en el tiempo añadido, finalmente fallado por Brahim Díaz, una gran parte de los Leones de la Teranga abandonaron el campo y no regresaron hasta un cuarto de hora más tarde.

La Federación Marroquí denunció la situación. A raíz de esto, el jurado de apelación de la Confederación Africana de Fútbol dictaminó el 17 de marzo la derrota por retirada de Senegal, por un marcador de 3-0.

La autoridad futbolística africana se remitió a dos artículos del reglamento del torneo que prohíben "abandonar el terreno de juego antes del final reglamentario del partido sin la autorización del árbitro".

FUENTE: AFP