Sindicato de jugadores de la NFL se preocupa por estado del césped del Maracaná

El wide receiver Ryan Flournoy, de los Cowboys de Dallas, durante una sesión de práctica del equipo en Río de Janeiro, Brasil, el 25 de septiembre de 2026.

RÍO DE JANEIRO.- El sindicato de jugadores de la NFL declaró este viernes preocupación por el mal estado del césped del estadio Maracaná , en Río de Janeiro , donde los Ravens de Baltimore y los Cowboys de Dallas se enfrentarán el domingo.

Brasil recibirá por tercer año consecutivo un juego de temporada regular de la NFL, en el marco de la estrategia de expansión internacional de la liga estadounidense de football americano.

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Será el primero en Río después de que Sao Paulo albergara los compromisos anteriores, pero el campo del icónico Maracaná ha sido blanco de críticas en los días previos, afectado por fuertes lluvias.

Las condiciones del gramado "más que un problema de jugabilidad y rendimiento" son "un riesgo importante de lesiones", dijo el director ejecutivo de la Asociación de Jugadores de la NFL (NFLPA), JC Tretter.

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En un comunicado, Tretter informó que expertos de la NFLPA y de la propia liga determinaron que el campo requería una "sutura de refuerzo", procedimiento en el que se usan fibras sintéticas en el mantenimiento de césped natural. Ello mejora la tracción y la estabilidad de los jugadores.

"Nuestros expertos seguirán atentos", expresó Tretter.

Consideró que los problemas con el gramado podrían restar valor al espectáculo del domingo y cuestionó si deberían celebrarse encuentros internacionales sin condiciones adecuadas.

"Nuestros jugadores son excepcionales en lo que hacen y confío en que ofrecerán un gran juego en Río esta semana... Los jugadores pueden superar muchos obstáculos, pero no deberían lidiar también con el estado del campo", dijo Tretter.

"La NFL ha dejado claro que quiere seguir expandiendo el deporte a nivel internacional. Sin embargo, el crecimiento por sí solo no puede ser el objetivo. La meta debe ser crecer manteniendo los estándares que nuestros jugadores merecen", agregó.

Ravens y Cowboys cumplieron la tarde del viernes con sus primeras sesiones de práctica en Río, en las instalaciones de los clubes del fútbol local Botafogo y Flamengo, respectivamente.

Despreocupación en los banquillos

Miembros de ambos equipos han restado importancia a la controversia alrededor del Maracaná.

"La NFL hace un gran trabajo enviando a sus especialistas a inspeccionar los campos. No puedo preocuparme por eso", dijo a principios de esta semana el quarterback de los Ravens, Lamar Jackson.

"Hemos jugado en campos en mal estado muchas veces, así que no le doy más vueltas al asunto", añadió Jackson, dos veces Jugador Más Valioso (MVP).

"No tengo ninguna preocupación", dijo, por su parte, el entrenador de los Cowboys, Brian Schottenheimer. "Confío" en que "tendremos un campo en condiciones adecuadas".

FUENTE: AFP