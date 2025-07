Djokovic impone récord histórico en Wimbledon y va por su 25º Grand Slam

A sus 38 años, ‘Nole’ no solo se mantiene competitivo, sino dominante. En la pista central del All England Club, arrasó con 46 golpes ganadores y un porcentaje de aciertos con el primer servicio cercano al 90%. El serbio también igualó otro récord histórico: es ahora el jugador con más "sets en blanco" en Grand Slams, empatado con Andre Agassi.

“19 veces. Es una estadística excelente. Probablemente, sean casi los mismos años que Sinner y Alcaraz juntos”, bromeó Djokovic tras la victoria, mostrando su buen humor y confianza de cara a los siguientes desafíos.

teniswimbledon.jpg El serbio Novak Djokovic (izq.) le sirve al francés Alexandre Muller bajo el techo cerrado de la cancha central de tenis durante su partido de primera ronda de individuales masculino en el segundo día del Campeonato de Wimbledon 2025 en el All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon, al suroeste de Londres, el 1 de julio de 2025. Glyn KIRK / AFP

Djokovic a un paso de igualar a Federer en Wimbledon

Djokovic busca su octavo trofeo en Wimbledon, lo que lo empataría con Roger Federer como el máximo campeón masculino del césped londinense. En su camino hacia ese objetivo, su siguiente rival será su compatriota Miomir Kecmanovic, en un duelo serbio que promete emoción.

Aunque no deja de romper récords, Djokovic aseguró que aún no es momento de mirar atrás:

"No reflexiono plenamente sobre todo lo que he pasado. Eso llegará cuando deje la raqueta a un lado y me tome unas margaritas en la playa con Federer y Nadal", dijo entre risas.

El legado del mejor de todos los tiempos sigue creciendo

Con este nuevo hito en Wimbledon 2025, Novak Djokovic sigue cimentando su estatus como el mejor tenista de la historia. Su objetivo está claro: conquistar el Grand Slam número 25 y cerrar con broche de oro una carrera inigualable