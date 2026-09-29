Golpe para los Dolphins: De’Von Achane se pierde toda la temporada por una lesión de ACL

De'Von Achane, #28 de los Miami Dolphins, completó 1.000 yardas por primera vez en su carrera

Los Miami Dolphins recibieron un duro golpe tras confirmarse que el corredor De’Von Achane se perderá el resto de la temporada 2026 de la NFL debido a una rotura del ligamento cruzado anterior (ACL) de la rodilla, según informaron fuentes citadas por ESPN.

Achane sufrió la lesión durante el primer cuarto de la derrota de los Dolphins ante los Kansas City Chiefs, después de ser derribado de manera incómoda. Tras el encuentro, el entrenador en jefe de Miami, Jeff Hafley, ya había advertido que el panorama en torno al corredor no parecía alentador.

La baja supone un problema importante para unos Dolphins que habían convertido a Achane en una de las principales piezas de su ofensiva.

Achane era la gran figura ofensiva de Miami

El corredor de 24 años había comenzado la temporada como el líder de los Dolphins tanto en yardas terrestres, con 127, como en yardas desde la línea de golpeo, con 176.

Durante la pretemporada, Hafley incluso había planteado la posibilidad de que Achane pudiera recibir entre 40 y 45 toques por partido, una muestra de la importancia que tenía dentro del esquema ofensivo de Miami.

Sin su principal corredor, el protagonismo en el backfield recaerá principalmente sobre Ollie Gordon, quien terminó el partido contra Kansas City con 17 acarreos para 41 yardas y un touchdown. Jaylen Wright también apunta a recibir una mayor cantidad de oportunidades.

Achane había firmado una millonaria extensión

La lesión llega pocos meses después de que Achane firmara una extensión de contrato por cuatro años y 64 millones de dólares con los Dolphins.

El acuerdo se produjo después de una extraordinaria temporada 2025, en la que el corredor acumuló 1.838 yardas desde la línea de golpeo, consolidándose como una de las principales armas ofensivas de Miami.

La baja de Achane agrava además el complicado comienzo de temporada de los Dolphins. Miami presenta un récord de 0-3, mientras que su ofensiva ocupa el puesto 31 de la NFL en puntos anotados y la defensa aparece en el lugar 28 en puntos permitidos.

Ahora, los Dolphins tendrán que reorganizar su ataque para afrontar el resto de la temporada sin una de sus piezas fundamentales.