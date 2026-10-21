miércoles 21  de  octubre 2026
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Figura del PSG queda marginada por varios meses tras lesión en partido contra el Barcelona

El georgiano Khvicha Kvaratskhelia, del PSG, sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha y se ausentará por varios meses

El atacante georgiano del París Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia (CL), número 07, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la Ligue 1 francesa entre su club y el FC Nantes en el estadio Parc des Princes de París, el 22 de abril de 2026.&nbsp;

El atacante georgiano del París Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia (CL), número 07, celebra el tercer gol de su equipo durante el partido de la Ligue 1 francesa entre su club y el FC Nantes en el estadio Parc des Princes de París, el 22 de abril de 2026. 

FRANCK FIFE / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

PARÍS.- El atacante georgiano del París Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, lesionado el martes contra el FC Barcelona, sufrió una "rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha" y estará de baja varios meses, anunció el miércoles el PSG.

Como consecuencia de esta grave lesión, el internacional de 25 años podría estar de baja el resto de la temporada.

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Al ser contactado por la AFP, el entorno del jugador valoró que en este momento todavía "era difícil" hablar de una fecha de regreso, pero con ese tipo de lesión, como mínimo, el jugador estará de baja seis meses.

Reemplazado en el minuto 58 de partido, Kvaratskhelia se lastimó en una acción con Xavi Espart y tuvo que ser sacado del campo con ayuda de dos miembros del cuerpo médico, sin poder apoyar su pierna derecha.

En las imágenes del partido, la rodilla del jugador parecía hacer una rotación hacia el interior.

El jugador se someterá "a una intervención quirúrgica en los próximos días", precisó el PSG. Otros dos jugadores del club francés tuvieron que ser sustituidos por lesión el martes.

Ousmane Dembélé, lesionado en el muslo izquierdo, "permanecerá en tratamiento durante las próximas semanas", al igual que el capitán Marquinhos, tocado en el muslo derecho, precisó el PSG en un comunicado médico tras la victoria 4-2 del martes contra el Barça en la Liga de Campeones.

Boca avanza a la final de la Sudamericana

Con un milagroso regreso de Leandro Paredes, Boca Juniors venció 3-1 este martes al Vasco da Gama en el Estadio Maracaná y clasificó a la final de la Copa Sudamericana, en la que buscará su primer título internacional desde 2008.

El equipo entrenado por Rodolfo Arruabarrena dio vuelta a su cruce de semifinales. Había perdido 1-0 la semana pasada en La Bombonera.

Los argentinos jugarán el partido decisivo del torneo el 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, contra el ganador entre el brasileño Atlético Mineiro y el uruguayo Montevideo City Torque. La serie se cerrará el miércoles en Montevideo, luego de un sólido triunfo 3-0 del Galo en Belo Horizonte.

Paredes entró como suplente en el minuto 57 tras recuperarse a contrarreloj de una lesión y marcó en el 88 el gol que evitó que todo fuese a penales.

"Es difícil encontrar palabras para explicar lo que estoy sintiendo", dijo el mediocampista xeineze, campeón mundial con la selección de Argentina en Catar 2022. "Tengo solo palabras de agradecimiento con este grupo de jugadores increíbles que está dando hasta lo que no tiene para llevar a este club hasta donde merece estar", agregó.

FUENTE: AFP

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