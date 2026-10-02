Justicia francesa archiva la denuncia de Mbappé contra el PSG por acoso moral

El atacante francés Kylian Mbappé celebra luego de anotar el primer gol de su equipo en un partido del Mundial contra Senegal, el 16 de junio de 2026.

La justicia francesa archivó por falta de pruebas suficientes la denuncia presentada por Kylian Mbappé contra el París Saint-Germain por un supuesto caso de acoso moral, según informaron este viernes medios locales.

La denuncia fue presentada en 2025, en medio de la disputa judicial entre el delantero y su antiguo club por el pago de los últimos conceptos de su contrato. Aunque los abogados de Mbappé retiraron posteriormente la demanda, la investigación continuó hasta que los jueces instructores decidieron archivarla en mayo pasado.

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Según los medios franceses, la decisión estuvo relacionada con el hecho de que el propio denunciante ya no respaldaba la acción judicial, lo que hacía imposible continuar con el procedimiento.

El supuesto acoso moral denunciado por Mbappé estaba relacionado con su exclusión temporal del primer equipo del PSG durante el comienzo de la temporada 2023-2024. El club había apartado al delantero después de que este comunicara su decisión de no renovar su contrato.

La situación generó un conflicto entre ambas partes. El PSG buscaba que Mbappé renovara o abandonara el equipo a cambio de una compensación económica antes de que su contrato terminara y pudiera marcharse como agente libre.

Después de varias semanas, Mbappé fue reincorporado al primer equipo, dirigido entonces por Luis Enrique. Al término de aquella temporada, el atacante abandonó el conjunto parisino y fichó por el Real Madrid.

La disputa continuó posteriormente por el pago de salarios y primas que el PSG había retenido. El club sostenía que esas cantidades formaban parte de un acuerdo verbal entre Mbappé y el presidente Nasser Al-Khelaifi, mientras que el futbolista reclamaba su abono.

En mayo de 2025, Mbappé inició acciones judiciales en varios frentes. Sin embargo, después de que un tribunal laboral fallara a su favor y ordenara al PSG pagarle 61 millones de euros, el delantero retiró la denuncia por acoso moral. El club no recurrió esa decisión, por lo que quedó firme.

Con el archivo de esta causa, quedan cerrados los litigios judiciales que enfrentaban a Mbappé y el PSG.

Mbappé llegó al conjunto parisino en 2017 procedente del Mónaco por 180 millones de euros. Durante su etapa en el club se convirtió en su máximo goleador histórico y conquistó siete títulos de Ligue 1, cuatro Copas de Francia y una Copa de la Liga. En 2024 abandonó París como agente libre para incorporarse al Real Madrid.