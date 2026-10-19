lunes 19  de  octubre 2026
FÚTBOL

Entrenador del Barcelona asegura que el PSG "es una buena prueba" para su club

El alemán Hansi Flick, técnico del Barcelona, señaló que su deseo para el llamativo partido de la Champions es que "nuestro equipo juegue con confianza"

El centrocampista español Rodri, del Barcelona, aplaude al final de un partido de LaLiga contra el Athletic Club, el 27 de agosto de 2026.

El centrocampista español Rodri, del Barcelona, aplaude al final de un partido de LaLiga contra el Athletic Club, el 27 de agosto de 2026.

JOSEP LAGO / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

PARÍS.- El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, se mostró convencido este lunes de que el partido de Liga de Campeones contra el PSG del martes será "una buena prueba" para el equipo azulgrana.

El Barça, que cuenta sus partidos esta temporada por victorias, se enfrenta al vigente campeón de Europa y "mejor equipo del mundo de los dos últimos años", dijo Flick en la rueda de prensa previa al encuentro.

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"Mañana es una buena prueba para nosotros. Me gustaría que nuestro equipo jugase con confianza, con fe y, por supuesto, que juegue junto como hemos hecho en los últimos once partidos", añadió el técnico germano.

"Es una buena oportunidad para mostrar en qué nivel estamos", insistió el técnico del Barça.

"Lo queremos ganar (el partido) y es un rival muy bueno para ver el nivel que tenemos en Europa", insistió, por su parte, el centrocampista azulgrana Pedri.

El canario rechazó que se tomen el partido como una final, sino sólo como un encuentro "muy difícil contra un rival muy complicado".

Flick se deshizo también en elogios hacia su homólogo del PSG, Luis Enrique.

"Ha ganado dos Champions seguidas, su equipo juega un fútbol fantástico, es un entrenador excelente, de los mejores del mundo", consideró Flick.

El entrenador azulgrana alabó la flexibilidad con la que juega el PSG, sin miedo a arriesgar.

Flick insistió mucho en la necesidad de controlar el balón y el centro del campo.

"Cuando tienes la posesión, el contrario no puede marcarte", recordó Flick.

El técnico barcelonista advirtió contra las rápidas transiciones del rival y pidió estar atentos para "no cometer errores".

"Me imagino una batalla bonita" en el centro del campo, consideró Pedri, convencido de que "quien tenga la pelota mañana decantará el partido para su lado".

Flick también adelantó que el delantero brasileño Raphinha volverá a ser titular tras superar la lesión que sufrió jugando con su selección en el parón internacional.

Araujo no se compromete

El defensa uruguayo Ronald Araujo afirmó este lunes que es "demasiado pronto" para hablar de si su cesión al Liverpool se convertirá en movimiento permanente, pese a su gran inicio de temporada con los Reds.

El excapitán del FC Barcelona se ha establecido como primera opción en banda derecha, pese a que el charrúa prefiere jugar en el centro de la defensa.

El Liverpool tiene una opción de compra sobre el jugador de 55 millones de euros (63 millones de dólares), si bien no es una certeza que el club vaya a ejercerla.

"Es muy temprano para hablar de esas cosas", declaró el internacional uruguayo antes del partido del martes en Liga de Campeones contra el Villarreal, en Inglaterra.

"Estoy muy feliz por estar aquí, mi familia también está muy feliz, pero es muy temprano para hablar de eso", añadió Araujo, que ha disputado ya 10 partidos con los Reds.

FUENTE: AFP

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