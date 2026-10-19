lunes 19  de  octubre 2026
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Real Madrid recupera la sonrisa a días del Clásico contra el Barcelona

Un doblete del francés Kylian Mbappé comandó una contundente victoria del Real Madrid por 4-1 ante el Sevilla este pasado domingo en el Santiago Bernabéu

El atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 4 de mayo de 2025.

El atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, celebra luego de anotar el tercer gol de su equipo en un partido, el 4 de mayo de 2025.

AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

MADRID.- A una semana de un Clásico decisivo contra el FC Barcelona, el Real Madrid recuperó la sonrisa, y por fin algo de juego, con un doblete de Kylian Mbappé en el triunfo 4-1 ante el Sevilla FC este domingo en el estadio Santiago Bernabéu.

Las polémicas constantes que marcan el día a día de la Casa Blanca no han desaparecido todas, ni mucho menos, y los cánticos de los aficionados madridistas reclamando la dimisión del presidente de LaLiga, Javier Tebas, se encargaron de recordarlo durante todo el encuentro.

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Pero ese ruido quedó por fin relegado a un segundo plano gracias a una actuación colectiva completa y a los golazos de Arda Güler (30'), Mbappé, autor de un doblete (37' y 61' de penalti a lo Panenka), y Yan Diomandé (82'), que permiten a los merengues (3º) mantenerse a seis unidades del Barcelona, líder con el 100 por ciento de los puntos ganados.

"Es un buen partido del Real Madrid, con muchísimos jugadores que han estado individualmente a un nivel alto, lo controlamos del primer al último minuto, hemos hecho goles de calidad", analizó el técnico blanco José Mourinho.

Decisivo en la remontada 4-3 contra la AS Roma el miércoles, Güler, titular como interior al lado de Aurélien Tchouaméni en lugar del capitán merengue, Federico Valverde, desplazado al lateral derecho, volvió a deleitar con su zurda y limpió la escuadra izquierda sevillista para abrir el marcador a la media hora de juego.

Mbappé, obra de arte y Panenka

Impreciso al inicio del partido, Mbappé privó involuntariamente de marcar a Valverde, cuyo disparo potente iba a portería (17'), antes de firmar un doblete.

Primero puso de pie al Bernabéu al acertar con un control orientado de espaldas, giro completo y doble contacto para batir al portero y después remató a lo Panenka un penalti que él mismo había provocado.

El delantero francés, abucheado por parte de sus propios aficionados el fin de semana pasado, recibió una gran ovación en el minuto 85 cuando cedió su puesto a Carlos Espí.

Los sevillistas (6º), que se toparon con un enorme Thibaut Courtois, habían reclamado en vano una tarjeta roja en la primera parte por un codazo de Güler sobre Peque, que podría haber cambiado el rumbo del partido (23').

"Nos han privado de jugar un partido de 10 contra 11. Espero que todos tituléis hoy como la web del Sevilla: 'Codazo y se acabó'", señaló el técnico del club, Luis García, muy enfadado en rueda de prensa.

Los suyos redujeron diferencias en la recta final gracias a un gol del joven Manuel Bueno, que castigó una pérdida de balón de Mbappé (80'), antes de encajar un cuarto tanto con un cañón del marfileño Diomandé, recompensado por su perseverancia en la banda izquierda en sustitución de Vinicius Junior, sancionado con cuatro partidos.

La Real Sociedad enlaza victorias

Más temprano, la Real Sociedad (16 puntos) se hizo con la quinta plaza gracias a su tercera victoria consecutiva (5-2), de visita frente al Málaga, colista con solo cuatro puntos, con un doblete de su capitán Mikel Oyarzabal.

Tras cinco encuentros sin ganar, su vecino Osasuna (10º, 11 puntos) se reencontró con el triunfo (2-0) frente al Racing de Santander (16º, 8), en el primer partido del entrenador Jagoba Arrasate, de vuelta en el banquillo del club navarro después de una primera etapa entre 2018 y 2024.

El Celta de Vigo (8º, 11) se impuso 2-1 al Alavés (7º, 11), frenado tras un inicio de temporada prometedor.

FUENTE: AFP

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