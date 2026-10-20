martes 20  de  octubre 2026
FÚTBOL

PSG le baja los pies a la tierra al Barcelona en la Champions

Por primera vez en lo que va de la presente temporada, el Barcelona cayó derrotado, en un partido que se llevó el PSG, campeón defensor, por 4-2

El brasileño Marquinhos, del PSG, celebra junto a sus compañeros tras conseguir una victoria en la Champions League, el 28 de abril de 2026.

El brasileño Marquinhos, del PSG, celebra junto a sus compañeros tras conseguir una victoria en la Champions League, el 28 de abril de 2026.

FRANCK FIFE / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

PARÍS.- El París Saint-Germain salió vencedor por 4-2 del duelo estelar de la tercera jornada de la Liga de Campeones ante el Barcelona, hasta ahora imparable esta temporada, este miércoles en un partido donde se lesionaron Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Marquinhos y Dani Olmo.

Vitinha (81') y Fabián Ruiz (86') decidieron un pulso que había llegado igualado a la recta final después de que los locales se adelantaran en dos ocasiones, con goles de Désiré Doué (38') y Lucas Hernandez (73'), y de que los catalanes fueran igualando gracias a Xavi Espart (55') y Lamine Yamal (79').

Lee además
El delantero español del Barcelona, Lamine Yamal, con el número 10, luce el brazalete de capitán durante el partido de la segunda jornada de la fase de grupos de la UEFA Champions League entre el Galatasaray y el Barcelona, disputado en el Complejo Deportivo Ali Sami Yen de Estambul el 13 de octubre de 2026. 
Fútbol

El Barcelona remonta al Galatasaray con otra exhibición de Lamine Yamal
El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, habla durante una conferencia de prensa en las afueras de Madrid, el 20 de diciembre de 2024.
FÚTBOL

Real Madrid pide la dimisión de presidente de LaLiga por comparación con métodos nazi

Tanto PSG como Barça habían ganado en las dos primeras fechas de esta Champions y los franceses llegaban al partido como líderes por una mejor diferencia de goles: ahora se distancian con 9 unidades, mientras que los catalanes se quedan anclados en los 6 puntos.

El Barça da sus primeras muestras de vulnerabilidad de este curso justo antes de recibir el domingo al Real Madrid en el gran Clásico de LaLiga española.

El PSG encadena, por su parte, una séptima victoria, entre todas las competiciones, y llegará pletórico de confianza a su pulso del domingo ante el Lyon, al que tratará de arrebatar el liderato de la Ligue 1.

Carrusel de lesionados

La gran duda para esos dos próximos duelos de PSG y Barça estará en el estado físico de los jugadores lesionados.

Las alarmas se dispararon especialmente para los parisinos en el minuto 58, cuando fueron cambiados forzosamente dos de sus jugadores, Kvaratskhelia y Marquinhos.

Quizás el caso más preocupante sea el del georgiano, que se dañó en una acción con Xavi Espart y tuvo que ser sacado del campo ayudado por dos miembros del cuerpo médico, sin poder apoyar su pierna derecha.

Antes de ello, el PSG había visto salir del partido a su Balón de Oro, Dembélé, que tuvo que dejar su puesto en el ataque de los parisinos a Ferran Torres en el 19', después de una aceleración tras la cual se echó la mano a la parte trasera de su muslo izquierdo.

Poco después, en el 26, Olmo se lastimó la ingle y solicitó también el cambio, visiblemente contrariado.

"Masacre a la parisina"

La primera parte se había visto precedida por un tifo enorme en uno de los fondos, en el que una figura enmascarada destrozaba con una motosierra un escudo del Barcelona junto a un mensaje intimidante: "Masacre a la parisina".

No llegó a tal consideración, pero el PSG dispuso desde el principio de ocasiones con más peligro e intención.

Avisó ya en el segundo minuto con un tiro al palo de Kvaratskhelia y después el arquero Joan García protagonizó intervenciones espectaculares ante Ferran Torres (25', 29').

El PSG obtuvo premio a su insistencia en el 38', cuando Yamal erró en un pase y Doué recuperó el balón, se acondicionó una posición de disparo y desde la frontal envió un tiro que se convirtió en el primer tanto.

Fermín López, en una doble gran ocasión en el 39', rozó el empate antes del descanso, pero primero se topó con una mano salvadora del arquero Matvey Safonov y luego el brasileño Marquinhos salvó bajo palos.

Doble zarpazo final

Pudo desquitarse luego Fermín dando la asistencia para que el joven de 19 años Xavi Espart igualara en el 55', instantes antes de los cambios de Marquinhos y Kvaratskhelia en un PSG que tomaba oxígeno en el 73, cuando Lucas Hernández marcó el 2-1 provisional, de cabeza en un saque de esquina.

Yamal ponía de nuevo la igualdad en el marcador en el 79, con un tiro en el área con poco ángulo.

Pero ahí llegó la última reacción del PSG, la decisiva: el portugués Vitinha marcó primero en el 81', con un disparo desde la frontal del área, y el español Fabián Ruiz, que acaba de ser padre, marcó a placer el 4-2 definitivo en el 86', para desatar la fiesta en el Parque de los Príncipes.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Barcelona golea al Betis de la mano de un Lamine Yamal desatado

Real Madrid recupera la sonrisa a días del Clásico contra el Barcelona

Entrenador del Barcelona asegura que el PSG "es una buena prueba" para su club

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Autoridades encargadas de coordinar la seguridad de la Cumbre del G20 en Doral, Florida. 
CUMBRE

Doral se prepara para el G20: advierten sobre cierres de calles y cambios en la rutina diaria

Fuerte oleaje en las costas del sur de la Florida.
RIESGO INMINENTE

Olas de hasta 12 pies amenazan las playas del sur de Florida: estas son las zonas de mayor riesgo

Imagen fotorrealista de los candidatos Byron Donalds y David Jolly.
MEDICIÓN ELECTORAL

Byron Donalds conserva ventaja en Florida, pero pierde el pulso hispano ante David Jolly

Los soldados que resultaron lesionados en el accidente del helicóptero UH-60 Black Hawk, ocurrido en Inzá (Colombia), el 20 de octubre de 2026, fueron evacuados para garantizar la atención médica (captura de video)
SINIESTRO

15 soldados del Ejército de Colombia sobreviven a accidente de helicóptero

Delcy Rodríguez en conferencia de prensa el 2 de julio de 2026.
CORRUPCIÓN

Jorge Giménez, protegido de Delcy Rodríguez, protagoniza millonario entramado con PDVSA

Te puede interesar

El presidente Donald J. Trump bromea con el vicepresidente JD Vance en la Oficina Oval.
ELECCIONES

Trump pone más de $400 millones sobre la mesa para impulsar a los republicanos en las elecciones

Por Leonardo Morales
Imagen fotorrealista de los candidatos Byron Donalds y David Jolly.
MEDICIÓN ELECTORAL

Byron Donalds conserva ventaja en Florida, pero pierde el pulso hispano ante David Jolly

Los músicos de la Orquesta Sinfónica de Madrid dieron vida a Scheherazade, una suite inspirada en los relatos de Las mil y una noches.
ENCUENTRO SINFÓNICO

El Teatro Real de Madrid lleva a Miami el alma de España y la magia de Oriente

Sunrise Airways, Airbus A320-214.
VIAJES

Sunrise Airways lanza programa para viajeros frecuentes

Todos los artistas del espectáculo se reúnen en el escenario al cierre de la función para despedirse del público y celebrar juntos una noche llena de música y talento.
ESTRENO

ICONS: Latin Rhythms se estrena en Aventura entre baile y ovaciones