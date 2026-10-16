viernes 16  de  octubre 2026
BÉISBOL

Imperio de los Dodgers se tambalea tras un inaudito colapso

Campeones de la Serie Mundial en 2020, 2024 y 2025, los Dodgers parecían tener todo lo necesario para firmar el primer tricampeonato consecutivo en este siglo

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, observa desde el banquillo durante la octava entrada del sexto partido de la Serie Mundial 2025 contra los Azulejos de Toronto, disputado en el Rogers Center, el 31 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario.

Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, observa desde el banquillo durante la octava entrada del sexto partido de la Serie Mundial 2025 contra los Azulejos de Toronto, disputado en el Rogers Center, el 31 de octubre de 2025 en Toronto, Ontario.

Gregory Shamus / Getty Images / AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

LOS ÁNGELES.- Humillados por los Cerveceros de Milwaukee, los Dodgers de Los Ángeles afrontan un futuro lleno de incertidumbre. La franquicia que dominó las Grandes Ligas durante la última década enfrenta dudas por el declive de varias de sus figuras y posibles límites a su poder financiero.

Campeones de la Serie Mundial en 2020, 2024 y 2025, los Dodgers parecían tener todo el arsenal necesario para firmar el primer tricampeonato consecutivo en este siglo.

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Dodgers definen su rotación para la Serie de Campeonato ante Milwaukee

Al japonés Shohei Ohtani, líder de la dinastía, lo seguían secundando otros dos ganadores del premio MVP (Jugador Más Valioso): Freddie Freeman y Mookie Betts.

Al estelar trío se sumaron esta temporada figuras como Kyle Tucker y Tarik Skubal, doble ganador del premio Cy Young, quien apuntaló un cuerpo de lanzadores que lucía también a Blake Snell, Tyler Glasnow y el japonés Yoshinobu Yamamoto, MVP de la pasada Serie Mundial.

Con este "Dream Team", que recrudeció las críticas sobre la falta de barreras a la chequera de los Dodgers, los angelinos concluyeron en el segundo lugar general de la fase regular tras Milwaukee.

Los playoffs arrancaron con un triunfo 3-1 en la eliminatoria ante los Bravos de Atlanta, pero también con algunas malas señales, especialmente el insólito bajón ofensivo de Ohtani.

Arrastrando problemas en el bíceps derecho y la rodilla izquierda, el cuatro veces MVP no conectó un solo jonrón desde el 18 de agosto hasta la noche del jueves, cuando despertó demasiado tarde.

El monumental cuadrangular de tres carreras del prodigio japonés no pudo evitar la derrota definitiva ante los Cerveceros, que celebraron en pleno Dodger Stadium su triunfo en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por un inapelable 4-0.

Ohtani, "muy decepcionado"

Ohtani, una fábrica de proezas en las Grandes Ligas, confió en que esta derrota sea solo un paréntesis de su exitosa carrera con los Dodgers, con los que tiene contrato hasta 2033.

"No quiero dar por sentada la oportunidad de jugar con estos muchachos. Pero, siendo sincero, creo que estoy muy decepcionado", dijo Ohtani en el vestuario a través de un traductor.

"Espero tener una mejor temporada el próximo año", afirmó el japonés, que para entonces quiere recuperar su faceta de lanzador.

Una gestión más adecuada del exigido físico de Ohtani, para que llegue en mejores condiciones a la postemporada, es quizás la mayor lección de cara al próximo año.

Sin la magia de Ohtani, de 32 años, el ataque de los Dodgers se secó en los cuatro duelos ante Milwaukee, con un total de apenas 11 carreras y 23 hits y un visible declive de los otros líderes del vestuario, Freeman y Betts.

El venezolano Miguel Rojas, uno de los héroes de la pasada Serie Mundial ante Toronto, conmovió al vestuario al confirmar entre lágrimas su retirada.

Freeman y Betts, de 37 y 34 años, sí están en nómina para la próxima campaña, en la que Grandes Ligas podría poner freno al insaciable apetito de gasto de los Dodgers.

Vientos de cambio

Los cerca de 500 millones de dólares en salarios de los Dodgers no fueron suficientes para superar a los Cerveceros, cuya nómina está por debajo de los 150 millones.

Estas mayúsculas diferencias entre franquicias podrían estrecharse si las Mayores terminan con la libertad de gasto y aplican un sistema de límite salarial como el de las ligas de football americano (NFL) y básquet (NBA).

Los dueños de los equipos han reclamado este cambio en las espinosas negociaciones para la renovación del convenio colectivo, que termina a final de este año.

La incertidumbre alrededor de los Dodgers alcanza a su propio dueño, Mark Walter, que afronta demandas e investigaciones federales por operaciones realizadas con sus empresas de seguros y en los últimos meses se desprendió de otras franquicias que controlaba, como los Lakers de Los Ángeles.

"Veremos hacia dónde sopla el viento esta temporada baja, qué pasa, cómo se ve el béisbol", apuntó Freeman atisbando los cambios que se avecinan.

FUENTE: AFP

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