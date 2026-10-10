Dodgers definen su rotación para la Serie de Campeonato ante Milwaukee

Yoshinobu Yamamoto de los Dodgers de Los Ángeles se retira del montículo durante el primer inning del juego ante los Padres de San Diego, el jueves 21 de marzo de 2024, en Seúl.

Los Angeles Dodgers definieron sus dos primeros abridores para la Serie de Campeonato de la Liga Nacional (NLCS), en la que se enfrentarán a los Milwaukee Brewers con el objetivo de alcanzar su tercera Serie Mundial consecutiva.

El mánager Dave Roberts anunció que Tarik Skubal abrirá el primer partido el domingo, mientras que Yoshinobu Yamamoto será el encargado de subir al montículo el lunes para el segundo encuentro, según informó Fabian Ardaya, de The Athletic.

Skubal, ganador en dos ocasiones del premio Cy Young, presenta una efectividad de 1.97 y 63 ponches en 45.2 entradas durante su trayectoria en la postemporada. Por su parte, Yamamoto, vigente Jugador Más Valioso de la Serie Mundial, acumula una efectividad de 2.14 y 58 ponches en 63 entradas de playoffs a lo largo de sus tres temporadas en las Grandes Ligas.

Los Brewers, que serán locales en el American Family Field durante los dos primeros compromisos, tienen previsto responder con Jacob Misiorowski para el encuentro inaugural. El derecho Logan Henderson sería el abridor del segundo partido.

Los Dodgers también cuentan con alternativas de primer nivel para los siguientes encuentros. Blake Snell, ganador de dos premios Cy Young, y el derecho Tyler Glasnow podrían incorporarse a la rotación después del segundo juego, lo que ofrece al equipo angelino distintas opciones para afrontar una serie que puede resultar decisiva en sus aspiraciones de campeonato.

La eliminatoria reeditará la Serie de Campeonato de la Liga Nacional de 2025, cuando Los Angeles barrió a Milwaukee para avanzar a la Serie Mundial y posteriormente conquistar su segundo título consecutivo. Ahora, los Dodgers buscarán repetir ese desenlace y prolongar su dominio en octubre.