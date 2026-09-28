MLB: estos son los 12 equipos clasificados a la postemporada de 2026

La temporada regular de las Grandes Ligas llegó a su tramo decisivo y ya están definidos los 12 equipos que disputarán la postemporada de la MLB 2026.
Estos son los 12 equipos clasificados a la postemporada de la MLB 2026: conoce los representantes de la Liga Americana y la Liga Nacional.
La temporada regular de las Grandes Ligas llegó a su tramo decisivo y ya están definidos los 12 equipos que disputarán la postemporada de la MLB 2026.
La Liga Americana tendrá seis representantes, mientras que otros seis equipos buscarán el título de la Liga Nacional y el pase a la Serie Mundial.
Los equipos que aseguraron su boleto a los playoffs son:
Tampa Bay Rays
New York Yankees
Boston Red Sox
Cleveland Guardians
Chicago White Sox
Houston Astros
Los Rays llegan como uno de los principales protagonistas de la Liga Americana después de imponerse en la División Este. Los Yankees y los Red Sox también estarán presentes en octubre, mientras que Cleveland y Chicago representarán a la División Central.
Houston completa el grupo de clasificados de la Liga Americana.
En el Viejo Circuito, los seis equipos que avanzaron a la postemporada son:
Milwaukee Brewers
Atlanta Braves
Philadelphia Phillies
Los Angeles Dodgers
San Diego Padres
Chicago Cubs
Los Brewers tuvieron una destacada temporada y aseguraron su presencia en octubre, mientras que los Dodgers vuelven a estar entre los contendientes de la Liga Nacional.
Atlanta y Philadelphia también consiguieron sus boletos, al igual que San Diego y Chicago, que completan el cuadro de seis equipos.
Con los 12 clasificados definidos, comienza la carrera por el campeonato de las Grandes Ligas. Las primeras series de octubre determinarán qué equipos avanzan a las Series Divisionales y posteriormente a las Series de Campeonato de cada liga.
El objetivo final será llegar a la Serie Mundial de 2026, programada para comenzar el 23 de octubre.