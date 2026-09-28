MLB: estos son los 12 equipos clasificados a la postemporada de 2026

José Altuve #27 de los Astros de Houston celebra al entrar al banquillo durante la octava entrada contra los Athletics en el Sutter Health Park el 27 de septiembre de 2026 en Sacramento, California.

La temporada regular de las Grandes Ligas llegó a su tramo decisivo y ya están definidos los 12 equipos que disputarán la postemporada de la MLB 2026.

La Liga Americana tendrá seis representantes, mientras que otros seis equipos buscarán el título de la Liga Nacional y el pase a la Serie Mundial.

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Clasificados de la Liga Americana

Los equipos que aseguraron su boleto a los playoffs son:

Tampa Bay Rays

New York Yankees

Boston Red Sox

Cleveland Guardians

Chicago White Sox

Houston Astros

Los Rays llegan como uno de los principales protagonistas de la Liga Americana después de imponerse en la División Este. Los Yankees y los Red Sox también estarán presentes en octubre, mientras que Cleveland y Chicago representarán a la División Central.

Houston completa el grupo de clasificados de la Liga Americana.

Clasificados de la Liga Nacional

En el Viejo Circuito, los seis equipos que avanzaron a la postemporada son:

Milwaukee Brewers

Atlanta Braves

Philadelphia Phillies

Los Angeles Dodgers

San Diego Padres

Chicago Cubs

Los Brewers tuvieron una destacada temporada y aseguraron su presencia en octubre, mientras que los Dodgers vuelven a estar entre los contendientes de la Liga Nacional.

Atlanta y Philadelphia también consiguieron sus boletos, al igual que San Diego y Chicago, que completan el cuadro de seis equipos.

Así queda la postemporada de MLB 2026

Con los 12 clasificados definidos, comienza la carrera por el campeonato de las Grandes Ligas. Las primeras series de octubre determinarán qué equipos avanzan a las Series Divisionales y posteriormente a las Series de Campeonato de cada liga.

El objetivo final será llegar a la Serie Mundial de 2026, programada para comenzar el 23 de octubre.