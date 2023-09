Inter Miami protagoniza el partido más importante de la U.S. Open Cup

Fútbol Lionel Messi reitera que "no sé si llego" al Mundial de 2026

La final de la 108 edición de este torneo será transmitida a los cinco continentes gracias a los contratos firmados por más de 52 transmisoras internacionales.

La presencia de Lionel Messi es el factor clave para darle la importancia global que jamás tuvo el torneo de fútbol más antiguo de Estados Unidos y el tercero más viejo del mundo.

Inaugurada en 1914, la U.S Open Cup es un torneo en el que participan los clubes profesionales y amateurs afiliados a la US Soccer (Federación de Fútbol de Estados Unidos) y corona anualmente al campeón. Solo dos años no ocurrió esto, en el 2020 y 2021 debido a la pandemia del COVID-19.

messiinter (2).jpg El argentino Lionel Messi, del Inter Miami, sonríe tras errar un tiro libre en el encuentro del miércoles 30 de agosto de 2023, ante Nashville AP/Marta Lavandier

El torneo se juega a un solo partido, el vencedor sigue y el perdedor queda eliminado.

En la era moderna participan los clubes afiliados de la MLS (1ra división), United Soccer League (2da), MLS Next Pro (3ra) y National Premier Soccer League (4ta).

La batalla comienza en septiembre del año anterior con la disputa de las etapas en las que participan las escuadras amateurs. Recién en marzo entran en acción los clubes profesionales.

En la edición 108 arrancaron 98 equipos y ahora quedan dos. Cada etapa que avanza, el equipo ganador recibe 25.000 dólares en efectivo. El campeón se lleva 300.000 dólares y el subcampeón 100.000.

Además del premio en efectivo y la gloria de coronarse, el título clasifica automáticamente a la CONCACAF Champions Cup, que en la venidera edición tiene como incentivo especial la clasificación al primer Mundial de Clubes de la FIFA con la participación de 32 equipos de las seis confederaciones. Ese torneo FIFA se disputará en el 2025 en Estados Unidos.

Inter Miami se clasificó a la Conca Champions tras conquistar la primera edición de la Leagues Cup, que enfrentó a los 29 clubes de la MLS contra los 18 de la Liga Mexicana. Por lo tanto el Dynamo tiene asegurado su boleto al torneo de la CONCACAF debido a que es finalista de la U.S. Open Cup.

Por primera vez un jugador considerado como el mejor del mundo tomará parte en la final de este torneo.

Cuando en 1975 llegó Pelé –entonces considerado como el mejor futbolista de todos los tiempos- a Estados Unidos a jugar con el Cosmos de Nueva York, los clubes de la desaparecida North American Soccer League, en la que actuaron estrellas del relumbre de Franz Beckenbauer y Johan Cruyff, decidieron no arriesgar su cuantiosa inversión frente clubes amateurs.

Era explicable. En esa época no se protegía como ahora a los cracks y se podía emparejar la cancha “a patada limpia”. Aquello además se santiguaba como garra. Y encima, la U.S. Open Cup era vista como un torneo menor.

Ahora las cosas han cambiado. La participación de los clubes de la MLS, el impulso que le ha impuesto la US Soccer y el desarrollo del fútbol en Estados Unidos han dado la jerarquía que merece un torneo para todos.

Bastará decir que Gerardo “Tata” Martino ha puesto entre algodones a Messi y a sus figuras como Sergio Busquets y Jordi Alba para saltar con todo su potencial a la gran final y ganar la segunda copa en la historia del club de los hermanos Jorge y José Mas y David Beckham.

“El año pasado llegamos a cuartos de final y ahora estamos en la final, por lo tanto hemos hecho algún progreso en la U.S. Open Cup”, dijo el arquero rosanegro Drake Callender. “Ahora estamos a un triunfo de conquistar dos trofeos en una misma campaña”.

Gerardo Martino.jpg El técnico Gerardo Martino durante la despedida de Maxi Rodríguez en el estadio Marcelo Bielsa, el sábado 24 de junio de 2023, en Rosario, Argentina. AP Foto/Nicolás Aguilera

Dónde ver la final Inter Miami vs. Dynamo Houston

En inglés

Por TV en CBS Sports Network y en la plataforma CBSSports.com

En la aplicación Paramount+ cliquear en Lamar Hunt U.S. Open Cup

En español

Por TV en Telemundo

En las plataformas NBC Universo y Peacock

Radio en español

Fútbol de Primera