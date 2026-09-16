miércoles 16  de  septiembre 2026
FÚTBOL AMERICANO

Multan a estrella de la NFL por mostrar nombre de una niña palestina muerta

Azeez Al-Shaair, jugador de los Texans de Houston en la NFL, portó el nombre de Hind Rajab sobre la pintura oscura bajo sus ojos en el partido del domingo

El jugador Azeez al-Shaair, de los Texans de Houston en la NFL, durante una sesión de entrenamiento del equipo, el 1 de agosto de 2026.

El jugador Azeez al-Shaair, de los Texans de Houston en la NFL, durante una sesión de entrenamiento del equipo, el 1 de agosto de 2026.

ALEX SLITZ / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

LOS ÁNGELES.- Azeez Al-Shaair, una de las figuras de los Texans de Houston, fue multado por llevar en sus marcas faciales el nombre de una niña palestina que murió por disparos del ejército israelí, informó este miércoles un portavoz de la liga de football americano (NFL).

El linebacker estadounidense portó el nombre de Hind Rajab sobre la pintura oscura bajo sus ojos, una técnica utilizada para reducir el reflejo del sol o la iluminación del estadio, durante el partido entre los Texans y los Bills de Búfalo el domingo.

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La muerte de Rajab, de cinco años, ocurrió en 2024 cuando tropas de Israel abrieron fuego contra el auto en el que su familia trataba de huir de Ciudad de Gaza en medio de un avance israelí.

Su historia generó una gran indignación internacional e inspiró un docudrama que fue nominado a mejor película extranjera en la última edición de los premios Óscar.

Según las normas de la NFL, está prohibido mostrar mensajes personales de cualquier tipo, incluidas las declaraciones políticas, durante los días de partido.

Un portavoz de la liga confirmó a la AFP que Al-Shaair fue multado con 11.941 dólares por esta infracción.

El jugador, elegido la pasada temporada para su primer Pro Bowl (Juego de Estrellas), recibió en enero una multa similar cuando lució el mensaje "Stop The Genocide" (Detengan el Genocidio).

De 29 años, Al-Shaair es musulmán practicante y se ha posicionado con frecuencia contra la situación en Gaza.

"Siento que es algo que se está intentando silenciar casi por completo", dijo el jugador al Houston Chronicle en 2024. "En cualquiera de los dos bandos, no está bien que la gente pierda la vida".

Apoyo desde la NBA

El basquetbolista Kyrie Irving, estrella de los Mavericks de Dallas de la NBA, se pronunció rápidamente en apoyo de Al-Shaair.

"Yo me haré cargo de su multa", dijo el base en las redes sociales.

En agosto, el ejército israelí admitió haber disparado contra el auto en el que viajaba Hind Rajab y abrió una investigación penal sobre el caso.

El cuerpo de Rajab fue recuperado del vehículo, acribillado a balazos, días después de que la voz de la niña fuera captada por última vez en una desesperada llamada telefónica de varias horas a la Media Luna Roja Palestina el 29 de enero de 2024.

El ejército israelí había negado previamente que sus tropas se encontraran en la zona donde ocurrieron los hechos.

FUENTE: AFP

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