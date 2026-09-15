martes 15  de  septiembre 2026
FÚTBOL AMERICANO

Estrella de la NFL consigue un regreso triunfal tras meses lesionado

El mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City en la NFL, Patrick Mahomes, corrió para un touchdown y lanzó para otros dos este pasado lunes

El mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, busca realizar un pase en un partido de la NFL ante los Broncos de Denver, el 14 de septiembre de 2026.

El mariscal de campo de los Chiefs de Kansas City, Patrick Mahomes, busca realizar un pase en un partido de la NFL ante los Broncos de Denver, el 14 de septiembre de 2026.

JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES vía AFP
Por Andrés Espinoza Anchieta

LOS ÁNGELES.- Patrick Mahomes corrió para un touchdown y lanzó para otros dos en su triunfal regreso, tras nueve meses de ausencia por lesión, a los Chiefs de Kansas City, que aplastaron el lunes a los Broncos de Denver por 31-10 en la liga de football americano (NFL) de 2026.

El estelar mariscal de campo, tres veces campeón del Super Bowl, se rompió los ligamentos de la rodilla en diciembre pasado, pero desafió los pronósticos al regresar a tiempo para una victoria contundente en el último partido del fin de semana inaugural de la nueva temporada de la NFL.

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Su exitoso regreso quedó eclipsado por un debut deslumbrante de su nuevo compañero en los Chiefs, Kenneth Walker III, que corrió para 173 yardas y aportó dos touchdowns.

El corredor Walker, Jugador Más Valioso de los Seahawks de Seattle en el Super Bowl 2026, se incorporó a Kansas City en la pretemporada y dominó en una ofensiva de los Chiefs que dependió en gran medida de su explosivo juego terrestre.

"Lo he estado diciendo toda la pretemporada, hombre. 'K9' va a marcar la diferencia. Esa línea ofensiva y 'K9' se adueñaron del partido", dijo Mahomes, refiriéndose a Walker por su apodo.

Bajo la mira de Taylor Swift

Por su parte, Travis Kelce recibió un pase de Mahomes y corrió 59 yardas, para deleite de su esposa, la estrella mundial de la música pop Taylor Swift, a quien las cámaras de la transmisión mostraron una y otra vez viendo el partido en un lujoso palco junto a Tom Cruise.

La victoria supuso una pequeña revancha para los Chiefs que, tras conquistar nueve títulos divisionales consecutivos en el Oeste de la AFC, perdieron su corona el año pasado a manos de los Broncos y ni siquiera lograron clasificarse a los playoffs.

Denver, en cambio, se quedó a un partido de llegar al Super Bowl el año pasado, pero se vio lastrado por el tobillo roto que sufrió el mariscal de campo Bo Nix, quien este lunes firmó en Kansas City su propio regreso tras lesión, mucho menos exitoso.

En una noche para el olvido, Nix fue capturado cuatro veces y lanzó una intercepción, con 131 yardas por aire y un touchdown.

FUENTE: AFP

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