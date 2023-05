MADRID -. El presidente de LaLiga , Javier Tebas , afirmó este jueves que no pretendía "criticar a Vinicius" con su tuit dirigido al futbolista, al que consideró un " jugador diferente " que es "un activo importantísimo de su club y de LaLiga".

"Yo no quería criticar a Vinicius", aseguró Tebas en una rueda de prensa, considerando que "mi frustración fue mi error, entiendo que Vinicius esté frustrado porque no entiende de competencias, pero también yo estoy frustrado porque las conozco y no había sanciones".