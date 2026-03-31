Trump avisa a sus aliados que EEUU no ayudará en el estrecho de Ormuz y les insta a ir por "su petróleo"

Un crucero de misiles guiados por el USS Philippine Sea (CG 58) que transita por el estrecho de Ormuz, foto proporcionada por el Departamento de Defensa de EEUU

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , reiteró este martes el señalamiento a sus aliados, en particular los europeos, por su inacción ante la crisis en el paso del estrecho Ormuz y la falta de cooperación en la guerra en Irán , avisando de que Washington no les ayudará en su defensa e instándoles a que tomen ellos mismos "su propio petróleo " de la conflictiva región del Golfo.

En un mensaje en redes sociales, el mandatario estadounidense apunta al Reino Unido y otros países que "no pueden conseguir combustible para aviones debido a (la crisis) en el estrecho de Ormuz", tras recordarle a Londres que se "negó a participar en la 'decapitación' de Irán".

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"Tengo una sugerencia para ustedes: en primer lugar, compren a Estados Unidos, que tenemos de sobra; y en segundo lugar, tengan el valor que les ha faltado hasta ahora, vayan al estrecho de Ormuz y simplemente tómenlo", escribió Trump sobre las opciones de los países dependientes del petróleo de esta zona.

En este sentido, hizo otra advertencia a este grupo de países, insistiendo en que Washington hará pagar la falta de apoyo en la guerra.

"Tendrán que empezar a aprender a defenderse por sí mismos; Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarles, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros", señaló Trump, quien recalca que Irán "ha quedado diezmado" tras la ofensiva de Estados Unidos e Israel por lo que "lo difícil ya está hecho" y ahora estos países deben ir "a buscar por su propio petróleo".

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Denuncia contra Francia

En otro mensaje pocos minutos después, Trump la emprendió contra el Gobierno francés por "no permitir que aviones con destino a Israel, cargados de material militar, sobrevuelen su territorio".

"Francia se ha mostrado muy poco cooperadora con respecto al 'carnicero de Irán', a quien se ha logrado eliminar", lamentó, en referencia al líder supremo Alí Jamenei, asesinado en los primeros bombardeos de la guerra lanzada el pasado 28 de febrero, tras lo que ha advertido de que Washington "lo recordará".

Situación en Ormuz

Poco después, en rueda de prensa el secretario de Defensa, Pete Hegseth, insistió en que la situación en el estrecho de Ormuz está mejorando y que "hoy circulan muchos más buques que antes". En todo caso, reiteró las amenazas a Teherán para que reabra el paso o se atenga a las consecuencias.

"Ha quedado claro para Irán: o lo abre al comercio o tenemos opciones, y desde luego las tenemos", advirtió, insistiendo en que los ataques a los medios navales, misiles de crucero costeros, drones o capacidades de contramedidas contra minas buscan "desgastar y derrotar" esas capacidades iraníes en el medio marítimo.

Hegseth también criticó a los aliados internacionales, al señalar que otros países "también deberían dar un paso al frente en esta vía marítima crítica".

"No se trata solo de la Marina de los Estados Unidos. La última vez que lo comprobé, se suponía que había una poderosa Marina Real que también podría estar preparada para hacer este tipo de cosas", indicó, en referencia a los medios del Ejército británico.

Aunque destacó que Trump "ha estado dispuesto a asumir la mayor parte del esfuerzo en nombre del mundo libre", la amenaza iraní no es solo un "problema" de Estados Unidos, advirtió, para recalcar que otras naciones "deberían prestar atención y estar preparadas para actuar".

En este sentido, no reveló si hará falta desplegar medios terrestres en Irán para tomar el control del estratégico paso. "Quizás no tenemos que utilizarlas en absoluto. Quizás las negociaciones funcionen, o quizás haya un enfoque diferente", indicó, asegurando que en este momento resulta "clave" que el Ejército de Estados Unidos sea "impredecible".

FUENTE: Con información de Europa Press