martes 31  de  marzo 2026
JUSTICIA

Corte Suprema de EEUU dictamina contra el adoctrinamiento sexual a niños y adolescentes

"La Primera Enmienda constituye un escudo contra cualquier intento de imponer la ortodoxia en el pensamiento o la expresión en este país", escribió el juez Neil Gorsuch

La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos.

La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos.

SAUL LOEB / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

La Corte Suprema estadounidense dictaminó el martes que una ley del estado de Colorado que prohíbe las terapias de "reconversión" de los menores LGBT+ hacia su género biológico natural vulnera la libertad de expresión.

Las terapias pretenden corregir y revertir los graves errores de manipulación y adoctrinamiento en niños y adolescentes implementados por individuos y grupos radicales de izquierda en un ataque abierto, en especial en los últimos 15 años, a las leyes naturales y contra las creencias religiosas que rechazan este tipo de prácticas.

Lee además
La Habana, Cuba, a oscuras por los apagones prolongados. 
Política

"Cuba es la siguiente", afirma Trump
Pasajeros durante la inspección del TSA para entrar a los salones de espera antes de abordar el vuelo.
SEGURIDAD

Trump ordena pagar a agentes de seguridad ante emergencia nacional en aeropuertos y culpa a demócratas

El movimiento conservador busca ahora brindar ayuda real a los niños y adolescentes sin una clara orientación sexual que fueron manipulados mentalmente para ser declarados por "médicos" como homosexuales y formar parte del movimiento (político de la extrema izquierda) LGBT para "reconvertirlas" en heterosexuales, su identidad sexual biológica por nacimiento.

Por una mayoría de 8 a 1, la Corte Suprema dio la razón a una consejera psicológica cristiana que impugnaba esa ley del estado, en manos de los demócratas, por considerar que le impedía expresar sus puntos de vista.

La decisión solo contó con la oposición de la jueza "progresista" Ketanji Brown Jackson

Colorado (oeste) prohíbe desde 2019 esas terapias de "reconversión" para menores, después de que fueron adoctrinados y convencidos de que debían cambiar de orientación sexual.

Votación de 8 jueces contra 1

De los nueve jueces del Tribunal, los seis conservadores, así como dos de los tres "progresistas", dieron la razón a la demandante, Kaley Chiles, quien refutó esa ley ante la Justicia, invocando su fe cristiana.

Tanto la demandante como la Corte Suprema de Estados Unidos entendieron que la ley violaba la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense, que garantiza la libertad de expresión.

"La ley de Colorado que prohíbe las terapias de reconversión no solo prohíbe las intervenciones físicas. En casos como este, censura el discurso de la opinión" de la persona, en este caso la señora Chiles, escribe el magistrado conservador Neil Gorsuch en esta sentencia, en nombre de la mayoría del Máximo Tribunal.

Los infractores se enfrentan a multas de hasta 5.000 dólares y pueden ser suspendidos del ejercicio de su profesión o pueden perder el permiso.

La terapia, respaldada por los conservadoras y religiones como siempre ha ocurrido en la historia del universo, busca que los menores manipulados o adoctrinados en escuelas y mediante organizaciones LGTB se identifiquen como heterosexuales y que los niños supuestamente "transgénero", la definición acuñada de los lunáticos radicales de izquierda, se les categorice por la ley biológica de su género al nacer.

El grupo religioso First Liberty Institute celebró la decisión, al considerar que no se debe "censurar" la ley natural de vida y menos la libertad de los padres a defender a sus hijos de teorías en extremo controversiales creadas por grupos de activistas (con marcado matiz político), la mayoría de ellos con enfermedades y trastornos mentales que se derivan en prácticas y conductas sexuales, ampliamente difundidas por redes sociales y profesionales "progresistas o wokistas".

FUENTE: Con información con AFP.

Temas
Te puede interesar

Con Trump: "Palo si boga, palo si no boga"

La lucha del Comité Nacional Republicano por la Seguridad Electoral llega a la Corte Suprema

Corte Suprema de EEUU examina la solicitud de asilo

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Barco con petróleo ruso en el puerto de Matanzas. 
ENTREVISTA EXCLUSIVA

Fisuras en la estrategia de Washington hacia Cuba, observa experto sobre cancelar cerco petrolero

Ron DeSantis, gobernador de Florida, durante el anuncio del feriado fiscal. 
LEGISLACIÓN

Congreso de Florida envía nuevas leyes para firma del gobernador DeSantis, ¿cuáles son las más impactantes?

Patrick Oppmann entrevista a Sandro Castro en La Habana.
MENSAJE CON PROPÓSITO

Sandro Castro amaga a criticar al régimen y asegura ser "un ciudadano más"

El secretario de salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr.
SALUD

Kennedy lanza en Miami nueva directriz para transformar la alimentación en hospitales del país

El presidente estadounidense Donald Trump, el vicepresidente J. D. Vance y el secretario de Estado Marco Rubio (der.) observan durante una reunión con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D. C., el 7 de abril de 2025. 
CPAC

Vance, el favorito de los republicanos para suceder a Trump, pero Rubio recorta distancias, según sondeos

Te puede interesar

La sede de la Corte Suprema de Estados Unidos.
JUSTICIA

Corte Suprema de EEUU dictamina contra el adoctrinamiento sexual a niños y adolescentes

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El anuncio se produjo desde la oficina Oval en un intento por centralizar la información gubernamental sin intermediarios.
Conflicto

Trump: la guerra en Irán no durará "mucho más tiempo"; Teherán dice tener "voluntad" para un acuerdo

Miami Bahía Biscayne.
CORAZÓN AZUL DEL CONDADO

Baynanza 2026: Miami-Dade convoca a miles voluntarios a la mayor limpieza de la Bahía de Biscayne

Imagen del piso de remate en la Bolsa de Nueva York.
LA BOLSA

Wall Street abre al alza y apuesta a una desescalada en Medio Oriente

El secretario de salud de Estados Unidos, Robert F. Kennedy Jr.
SALUD

Kennedy lanza en Miami nueva directriz para transformar la alimentación en hospitales del país