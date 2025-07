Surgen rumores sobre posible suspensión a Messi por ausencia en práctica de All-Stars

Sin embargo, las alarmas han comenzado a sonar en el seno del comité organizador, luego de que el fenómeno de Rosario, que forma parte del Inter Miami , no se presentara a una sesión de práctica de los convocados al partido, que enfrentará a 26 jugadores de la MLS contra estrellas de la Liga MX.

Messi no estuvo presente para la celebración del "MLS Skills Challenge", que tiene lugar previo al Juego de Estrellas como tal, y donde los jugadores participan en distintas actividades. Posteriormente, algunos reportes han señalado que la "Pulga" también se estaría perdiendo el día de medios del evento.

La parte más intrigante del asunto, quizás, es que, de acuerdo al reglamento de la MLS, la ausencia de Messi podría llevarlo a recibir una suspensión de un juego con el Inter Miami.

Es una situación similar a la que ocurrió con el sueco Zlatan Ibrahimovic en 2018, durante su paso por el Galaxy de Los Ángeles. El entonces atacante priorizó los compromisos de su club sobre el Juego de Estrellas y tuvo que servir una sanción en su siguiente compromiso de la liga.

Sin detalles en el banquillo

Por su parte, el entrenador de las luminarias de la MLS, Nico Estévez, aseguró que no tiene idea de cuáles podrían ser las consecuencias de que Messi se ausentara del entrenamiento previsto.

"No lo sé. Esa pregunta se la deberían hacer a los oficiales de la MLS", indicó Estévez en declaraciones recogidas por SPORTbible. "Solamente dirijo a los jugadores que me dan. Por supuesto que me encantaría que jugara. Sería un placer trabajar, incluso por poco tiempo, con el más grande de todos los tiempos", añadió.

En el caso de que Messi se ausente del clásico, podría entonces perderse el siguiente duelo de los rosas el próximo 26 de julio contra el FC Cincinnati.