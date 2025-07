Inter Miami de Lionel Messi pasa la página del Mundial y se enfoca en la MLS

El astro argentino, de 38 años, no descansó un solo minuto en los cuatro duelos del Inter en el Mundial de Clubes, incluida la derrota en los octavos de final ante el París Saint-Germain (4-0) del pasado domingo.

"Leo está disponible. Si no pasa nada raro, va a viajar" a Montreal, avanzó Javier Mascherano, entrenador de 'Las Garzas', en su conferencia de prensa del viernes.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Inter Miami CF (@intermiamicf)

"Por suerte tuvimos una semana larga y eso también nos vino bien. Pudimos darle dos días de descanso a la mayoría, sobre todo a los chicos que venían con más minutos", señaló.

El Inter, que paró actividades en la MLS el 31 de mayo, ha descendido hasta la séptima posición de la Conferencia Este con 29 puntos en 16 jornadas disputadas, cuatro menos que el líder, Philadelphia Union (40 unidades).

A raíz de este parón en el torneo doméstico, al equipo de Messi le espera un maratón de cinco partidos hasta el 19 de julio, en el que Mascherano sí contempla rotaciones.

"Iremos viendo de qué manera podemos ir rotando al equipo sin que se sienta demasiado", avanzó. "No soy de los que le gusta cambiar a seis o siete jugadores en un partido porque no le haces ningún favor a los jugadores".

En su comparecencia, el 'Jefecito' eludió pronunciarse sobre las conversaciones para la renovación de Messi, cuyo contrato expira a final de este año.

"No tengo ni idea, no me meto en estos temas", zanjó el entrenador.

Multan al Barcelona y al Chelsea

La UEFA anunció este viernes haber sancionado con severas multas a varios clubes europeos, entre ellos el FC Barcelona y el Chelsea, por incumplir las normas financieras.

El organismo rector del fútbol europeo oficializó en un comunicado una serie de decisiones contra el Barça, el Chelsea, el Aston Villa, el FC Oporto y el Hajduk Split, por no respetar los límites de ingresos y gastos impuestos por la instancia la campaña pasada.

El FC Barcelona y el Chelsea son los dos clubes más castigados. El conjunto catalán recibió una multa de 60 millones de euros (70 millones de dólares) en suspenso, de los cuales 15 millones de euros (17,6 millones de dólares) son firmes.

FUENTE: AFP