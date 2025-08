EEUU aumenta presión sobre la India y reitera altos aranceles a fármacos importados

"India no ha sido un buen socio comercial, porque ellos hacen muchos negocios con nosotros, pero nosotros no hacemos negocios con ellos. Acordamos un 25%, pero creo que voy a aumentar eso sustancialmente en las próximas 24 horas, porque están comprando petróleo ruso", dijo Trump en una entrevista con CNBC. No detalló de cuánto será el aumento.

En cuanto a los productos farmacéuticos, el presidente republicano anunció a principios de julio que impondría un recargo del 200% si la producción no se repatría rápidamente a territorio estadounidense.

"Inicialmente vamos a colocar un pequeño arancel sobre los productos farmacéuticos, pero en un año, año y medio, como máximo, subirá al 150% y luego al 250% porque queremos que los productos farmacéuticos se fabriquen en nuestro país", dijo Trump a CNBC.

Objetivo: bajar los altísimos precios de los medicamentos en EEUU

Al mismo tiempo el presidente estadounidense quiere reducir los precios de los medicamentos, que en promedio son mucho más altos que en la gran mayoría de los demás países industrializados.

En cartas enviadas la semana pasada a 17 empresas del sector, les pidió que bajen los precios de sus productos o se enfrentarán a represalias. Tienen de plazo hasta el 29 de septiembre para comprometerse a hacerlo.

Horas antes de que entre en vigor la subida arancelaria a las importaciones brasileñas, el presidente Donald Trump estrechó el martes el cerco sobre los productos farmacéuticos e India mientras apura las negociaciones con Suiza.

La semana pasada Trump firmó un decreto que eleva las tarifas aduaneras a entre el 15% y el 41% a decenas de socios comerciales a partir del 7 de agosto. Suiza es uno de los más perjudicados con 39% de recargos.

Brasil recibe un trato aparte porque en su caso el aumento a 50% responde principalmente a motivos políticos.

Trump protesta así contra el juicio contra el expresidente brasileño Jair Bolsonaro, a quien considera víctima de una "caza de brujas", muy similar a lo que le ocurrió al propio presidente norteamericano.

El 50% adicional no se aplicará a todos los productos. Quedan exentos el jugo de naranja, los metales preciosos o la pasta de celulosa, entre otros. También la aviación civil, algo esencial para el fabricante Embraer, que ha registrado pérdidas netas por 9,6 millones de dólares en el segundo trimestre de 2025.

El café no está exento de los nuevos aranceles de la Casa Blanca.

Rusia, India y farmacéuticas en Suiza

El jefe de gabinete del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, Andrii Yermak, aprovechó la ocasión para denunciar en un mensaje de la red Telegram la presencia de "componentes indios en drones rusos" que se utilizan "en el frente y contra civiles".

Los gravámenes a la industria farmacéutica son sin duda uno de los temas en la agenda de las negociaciones entre Suiza y Estados Unidos.

La presidenta suiza, Karin Keller-Sutter, y su ministro de Economía, Guy Parmelin, intentarán este martes rebajar el porcentaje del 39%, muy superior al aplicado a los productos de la Unión Europea (15%).

Trump no parece conforme con las intenciones de Keller-Sutter.

La presidenta "es muy amable, pero no quiso escuchar. Hasta ahora casi no han pagado aranceles. Tenemos un déficit de 41.000 millones de dólares y quieren pagar el 1%", insistió Trump durante la entrevista con la cadena CNBC.

"Se hacen ricos con la industria farmacéutica y fabrican nuestros medicamentos en China, Irlanda y otros lugares", se quejó.

Fármacos: el 60% de las exportaciones suizas

Los productos farmacéuticos representaron el 60% de las exportaciones suizas de bienes a Estados Unidos el año pasado.

En abril Trump ya impuso un mínimo universal de +10% de aranceles, que es lo que seguirán pagando los productos de muchos de sus socios, incluidos la mayoría de los latinoamericanos.

Pero a partir del 7 de agosto otros muchos tendrán que abonar recargos de hasta el 41%.

La mayoría pagarán un 15% adicional, como Costa Rica, Bolivia, Ecuador y Venezuela. Nicaragua, un 18%.

México tiene un plazo de 90 días para negociar las subidas arancelarias, aunque ya enfrenta aranceles adicionales del 25% a los productos que no estén protegidos por el Tratado de libre comercio de América del Norte (T-MEC), del que forma parte con Estados Unidos y Canadá.

Además Trump impuso aranceles específicos a sectores como el 50% al acero, al aluminio y al cobre. Y el 25% a automóviles y componentes que no entren en el T-MEC.

FUENTE: Con información de AFP.