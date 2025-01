Sentencian a 11 años de cárcel al exsenador demócrata Bob Menéndez

“He dedicado toda mi vida al servicio de los demás”, dijo, secándose los ojos con un pañuelo. “Estoy lejos de ser un hombre perfecto, pero creo que en mi medio siglo de servicio público, he hecho más bien que mal”, dijo

El juicio se desarrolló antes de que el juez federal de Manhattan Sidney Stein dictara sentencia al demócrata, que lleva tres mandatos en el cargo y que dimitió en desgracia en agosto después de que un jurado lo declarara culpable de aceptar cientos de miles de dólares en sobornos a cambio de proteger y enriquecer a empresarios y gobiernos extranjeros.

"En algún punto del camino... perdiste el rumbo", dijo el juez Sidney Stein al anunciar la sentencia. "Trabajar por el bien público se convirtió en trabajar por tu bien", recalcó.

“En algún momento, usted se convertió, lamento decirlo, en un político corrupto”, dijo Stein a Menéndez, quien en varios momentos tuvo que secarse las lágrimas.

Favores a Egipto y Catar

El exjefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, encargado de aprobar enormes sumas de ayuda militar, hizo favores a Egipto y Qatar mientras intermediarios lo colmaban a él y a su esposa, Nadine, de dinero en efectivo, lingotes de oro, el coche de lujo, cheques por un trabajo en el que no se presentaron y pagos a una empresa de “consultoría” falsa, según revelaron las pruebas del juicio.

Menéndez, uno de los políticos que gozó de más poder en Washington, fue acusado de corrupción, fraude y trabajar como agente para el gobierno de Egipto.

El excongresista de 71 años, en cuya vivienda se encontraron fajos de dólares y lingotes de oro, había sido declarado culpable por un jurado en julio de 16 cargos por soborno, fraude, extorsión, obstrucción a la justicia y recibir pagos para favorecer al gobierno egipcio y ayudar a un fondo de Catar.

La fiscalía había pedido al menos 15 años de prisión para el exsenador por el estado de Nueva Jersey, quien renunció a la poderosa presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores cuando estalló el caso en octubre de 2023. La defensa, por su parte, había solicitado solo 27 meses con "al menos dos años de servicio riguroso a la comunidad".

"Voy a pedirles clemencia, no por mí, sino por Anthony", dijo Menéndez llorando al conocer la decisión, refiriéndose a su hijo autista, informó The New York Times.

La policía halló en 2022 durante un allanamiento del domicilio familiar de Menéndez y su esposa, Nadine Arslanian, más de 480.000 dólares en efectivo escondidos entre ropa y zapatos y en una caja fuerte, así como 13 lingotes de oro valorados en 150.000 dólares y un auto descapotable Mercedes Benz.

Poder e influencia

Según la fiscalía, este hijo de cubanos que llegaron a Estados Unidos en la década de 1950, antes de la horrenda revolución cubana, utilizó su poder e influencia entre 2018 y 2022 para ayudar, junto a su pareja, a los empresarios Wael Hana, Fred Daibes y José Uribe, a conseguir favores a cambio de sobornos.

Hana y Daibes, egipcios-estadounidenses y coacusados en este mismo caso, fueron también condenados por soborno. El primero recibió 8 años de cárcel y 1,3 millones de dólares de multa y Daibes, 7 años de prisión y una sanción de 1,75 millones.

Está previsto que la esposa de Menéndez también se siente en el banquillo a partir del 18 de marzo, ya que por problemas de salud no lo pudo hacer con el resto de los acusados.

Excluido de las filas demócratas, el político había anunciado que se presentaría a las elecciones de noviembre como independiente.

Senador desde 2006 y antes miembro de la Cámara de Representantes durante 14 años, Menéndez fue un feroz opositor a la normalización de las relaciones con la dictadura cubana, un acérrimo enemigo de Venezuela y China y un firme defensor de Israel.

“¿Qué más puede hacer por ti el amor de mi vida?”... Así dijo la esposa de Menéndez, Nadine, a un funcionario egipcio mientras su marido, el jefe de asuntos internacionales, fumaba puros y bebía vino tinto en una reunión en mayo de 2019 en Morton's Steakhouse, testificó un agente del FBI que observó en secreto la escena.

El allanamiento

Los agentes que allanaron la casa de los Menéndez en Englewood Cliffs en junio de 2022 encontraron 13 lingotes de oro por valor de 150.000 dólares escondidos en la caja fuerte de un dormitorio. Casi 500.000 dólares en efectivo estaban repartidos por toda la casa, incluidos fajos de billetes por un total de 14.500 dólares apilados en un par de botas de trabajo Timberland y sobres llenos de dinero en efectivo metidos en los bolsillos de su chaqueta oficial del Senado.

Menéndez no testificó durante el juicio de nueve semanas. Pero su hermana mayor trató de restarle importancia al tesoro de dinero en efectivo como un hábito inocuo de décadas de antigüedad que se deriva de su desconfianza en los bancos, debido a su herencia cubana.

“Es una cosa cubana”, testificó Caridad González.

Los fiscales habían pedido al juez que condenara a Menéndez a menos de 15 años de prisión. Señalaron que el caso era la primera vez que un senador estadounidense —o cualquier funcionario público— era declarado culpable de actuar como “agente extranjero” ilegal mientras estaba en el cargo.

“Menéndez, que juró representar a Estados Unidos y al estado de Nueva Jersey, en cambio puso su alto cargo a la venta a cambio de este montón de sobornos”, escribieron los federales.

Los abogados defensores instaron al juez a tener “misericordia” con Menéndez e imponer una sentencia de menos de dos años.

Los favores de Menéndez

El veredicto de culpabilidad ya lo "despoja de todos los beneficios personales, profesionales y financieros concebibles”, argumentaron los abogados en documentos judiciales.

Los fiscales en el juicio expusieron una asombrosa cantidad de acciones que Menéndez tomó entre 2018 y 2022 en nombre de naciones extranjeras y sus presuntos compinches, incluidos los empresarios Wael Hana, de 40 años, y Fred Daibes, de 66, quienes también fueron condenados por canalizar sobornos al senador y su esposa.

Entre los favores que Menéndez repartió mientras llegaban los sobornos estaba la redacción de una carta en la que pedía a Estados Unidos que descongelara 300 millones de dólares en ayuda militar a Egipto que se había retenido debido a preocupaciones sobre derechos humanos, según escucharon los jurados.

Menéndez también se apoyó en el Departamento de Agricultura para proteger el lucrativo monopolio del empresario nacido en Egipto Hana para aprobar las exportaciones de carne halal a Egipto, otorgado a pesar de que Hana no tenía experiencia previa con productos halal, según mostraron las pruebas del juicio.

FUENTE: Con información de AFP.