Fiscal general asegura que el hombre deportado por error a El Salvador "no regresará" a EEUU

WASHINGTON — La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, aseguró este miércoles que el inmigrante Kilmar Ábrego, deportado por un "error administrativo" a El Salvador , "no regresará" a territorio estadounidense, esto pese a que la Corte Suprema dijo al gobierno del presidente Donald Trump que está obligado a “facilitar” el retorno del hombre de Maryland.

Abrego fue deportado a El Salvador el pasado 15 de marzo. Funcionarios de inmigración alegan que Abrego, que entró ilegalmente a Estados Unidos, es miembro de la pandilla MS-13, pero han admitido que no debería haber sido enviado a El Salvador, su país de nacimiento, calificándolo como un “error administrativo”.

Bondi se ha hecho eco de las declaraciones del presidente salvadoreño, Nayib Bukele, quien esta misma semana ha visitado la Casa Blanca y, junto a Trump, aseguró que no enviará a Ábrego de vuelta a Estados Unidos. "No va a regresar a nuestro país, el presidente Bukele dijo que no lo enviaría de regreso", manifestó.

Protegido por TPS

Así, Bondi señaló que, bajo la interpretación de la Administración Trump, la orden del Supremo de "facilitar" el regreso de Ábrego al país pasaba por poner a disposición de El Salvador los recursos necesarios para la deportación. Sin embargo, Bukele no lo ha solicitado, por lo que Washington se desentiende del asunto.

Ábrego fue deportado a mediados de marzo como parte de las políticas impulsadas por Trump para expulsar a los migrantes ilegales del país, si bien en este caso el ciudadano salvadoreño gozaba de estatus de protección temporal (TPS), concedido por un juez en 2019 tras abandonar su país de origen huyendo de la violencia que afectaba en ese entonces a la nación centroamericana.

La jueza federal Paula Xinis ordenó su repatriación, si bien la Administración Trump recurrió al Tribunal Supremo para que bloqueara la decisión. Sin embargo, el máximo tribunal estadounidense respondió que el Gobierno debía "facilitar" el regreso de Ábrego, pero sin dictar ninguna orden concreta al respecto.

Organizaciones proinmigrantes han cuestionado la falta de garantías o directamente la legalidad de estas deportaciones masivas impulsadas por Trump, especialmente después de que un juez federal ordenara su paralización por considerar inadecuada la aplicación de la Ley de Enemigos Extranjeros, que data de finales del siglo XVIII.

La nueva administración de la Casa Blanca cumple su promesa de deportar a inmigrantes que ingresaron a Estados Unidos por la flexibilización de las políticas de fronteras del gobierno demócrata de Joe Biden.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press