Según los ingenieros del proyecto, con ello se pretende reducir aproximadamente 4.700 toneladas de dióxido de carbono.

Con la capacidad de generación instalada, el sistema es capaz de producir hasta 170.000 kilovatios, o 170 megavatios de energía limpia al año. Como las células solares estarán integradas en el cristal, la vida útil de los paneles puede ser igual a la de la propia ventana.

El World Green Building Council, que forma parte del Pacto Mundial de Naciones Unidas, afirma que los edificios son responsables de casi el 40% de las emisiones de carbono relacionadas con la energía a nivel mundial.

Las normas de construcción sostenible y ecológica llevan años de evolución en el mundo, pero por primera vez esta tecnología se aplica a los edificios residenciales de gran altura para impulsar su evolución y probar su efectividad.

Dirigida por el ingeniero Yamal Yidios, Ytech, la empresa promotora con sede en Miami que está detrás de The Residences at 1428 Brickell, cree que el futuro del sector inmobiliario pasa por el diseño sostenible y con propósito, incluso hasta el cristal exterior de un edificio.

Fundada en 2006, YTECH es una empresa de desarrollo inmobiliario con sede en Miami, Florida. Dirigida por el visionario ingeniero YAMAL YIDIOS, la empresa tiene en cartera más de 3.000 millones de dólares en proyectos de desarrollo de lujo solo en el sector de Brickell.

RESIDENCES- (ED) 1428 Brickell Exterior CORTESIA levy public relations.jpg 2022 Diseño computarizado de la impresionante torre The Residences. CORTESIA/levy public relations

La historia de la empresa también incluye la presencia en 25 ciudades del sureste de Estados Unidos y el desarrollo de más de 10 millones de pies cuadrados de propiedades. Para más información, visite https://ytech.com.

Situado en una de las zonas más prestigiosas de la avenida Brickell de Miami, el proyecto ofrece viviendas a un precio de entre $2 y $7 millones de dólares. El costo de los "penthouses" oscila entre los $8 y $40 millones de dólares. Cervera Real Estate será la encargada de gestionar las ventas.

”YTECH ha seleccionado un equipo de arquitectos, ingenieros, diseñadores y constructores de clase mundial que conocen y entienden los matices de la arquitectura, el espacio, los objetos, la funcionalidad y la interacción humana, con el objetivo de conceptualizar y entregar un producto icónico residencial verdaderamente excepcional, dijo Yamal Yidio, director ejecutivo de YTECH.

"Los detalles del desarrollo, desde el diseño de cada residencia, hasta las especificaciones de los materiales utilizados, van más allá de los propósitos estéticos para brindar a los propietarios un sentido único de privacidad y pertenencia en un entorno de excelsa pulcritud urbanística”, explicó Yidios.

YTECH ha contratado a uno de los grandes constructores de condominios de lujo más prolíficos del país, John moriarty and Associates, como el contratista general para la ejecución de la obra y seleccionó a las galardonadas empresas Cosentini Associates como consultores expertos en energía solar para implementar esa tecnología en el proyecto.

El concepto de The Residences at 1428 Brickell se desarrolló a partir de un estudio realizado por YTECH en más de 250 propiedades residenciales y hoteleras de lujo de todo el mundo, y de entrevistas con decenas de renombrados arquitectos y diseñadores.

Como resultado, se logró un enfoque en la experiencia del propietario respecto a la decisión de diseño para hacer que lo que hace que The Residences at 1428 Brickell no sólo sea hermoso visualmente mediante la fusión de belleza, inteligencia y arte, sino también ideal para disfrutar un equilibrado estilo de vida.

Por eso el enorme edificio contará con espacios residenciales creados meticulosamente, con áreas comunes diseñadas al detalle y zonas privadas en todo el edificio que brindarán una armonía perfecta entre belleza y funcionalidad.

“Más de una década de investigación y planificación ha dado sus frutos en The Residences at 1428 Brickell. La visión de YTECH es crear escenarios residenciales en un entorno urbano, donde el diseño y la ingeniería, bajo una selecta combinación de forma y función, se guíen por las necesidades de los residentes para brindar una experiencia residencial inigualable”, puntualizó el director ejecutivo de YTECH.

“En los espacios y zonas internas de la torre, hemos seleccionado mobiliarios, materiales, texturas y colores que crean un ambiente de lujo informal”, dijo Patricia Viel, directora general de ACPV ARCHITECTS.

“En todos los espacios de ocio de la propiedad integramos piezas de arte vanguardista de una selección de diseñadores italianos e Internacionales de renombre, centrándonos principalmente en los tonos tierra para llevar la naturaleza al interior del edificio y, al mismo tiempo, celebrar la sensación de alegría de pasar tiempo al aire libre en compañía de tus seres queridos”, acotó Viel.

RESIDENCES- (ED) 1428 Brickell Wine and Spirit Lounge.jpg 2022 Una de las diversas áreas de esparcimiento de la torre (Brickell Wine and Spirit Lounge). Cortesía/ Levy Public Relations

ACPV ARCHITECTS ha diseñado algunos de los proyectos más emblemáticos del mundo, como los hoteles Bulgari en Milán, Londres, Paris, Dubai, Pekín, Shanghai y Bali; Arte en Miami Beach y el rascacielos La bella Vita en Taiwán, entre otros.

“Imaginar cómo utilizarían los propietarios cada espacio dentro de la propiedad fue el principio rector de nuestro diseño para los interiores”, dijo Antonio Citterio, presidente de ACPV ARCHITECTS.

“Por ejemplo, diseñamos grandes espacios de ocio para que actuaran como una extensión de las áreas privadas de los residentes con el gimnasio, spa, comedor, las piscinas, el bar y un gran "lounge" de vinos y arte contemporáneo, e integramos ventanas de altura completa en todo el proyecto para ofrecer vistas impresionantes del horizonte de Brickell entre el interior y el exterior”, agregó Citterio.

Las unidades serán de dos a cuatro dormitorios, de entre 1.800 y 4.000 pies cuadrados. Las residencias del Penthouse Collection van desde los 4.000 a los 10.000 pies cuadrados, con vistas fabulosas de la bahía Biscayne y una maximización de la luz en todos los espacios.

La gran torre de 70 niveles incluye selectas residencias de dos pisos o tipo duplex, produciendo la sensación de ser una casa unifamiliar ubicada en el cielo.

Otros aspectos destacados son las profundas terrazas con cocinas de verano; dos ascensores con vestíbulos privados en cada residencia con entradas de doble puerta que incluyen un compartimento para la entrega de paquetes y otros servicios, y almacenamiento privado en cada nivel.

Más de 80.000 pies cuadrados de áreas comunes adornarán The Residences at 1428 Brickell e YTECH dedicó cinco de los ocho niveles de áreas comunes en la parte superior de la torre para espacios de uso privado y compartido, que fueron seleccionados para mostrar las imágenes panorámicas de la bahía Biscayne y la ciudad de Miami.

En el piso 70 habrá una piscina y un atrio en el cielo que ofrece una experiencia de invernadero exuberante, rodeado de un espectacular jardín.

El nivel 67 incluye un salón de vinos y arte contemporáneo de dos plantas de clase mundial. En ese piso también existirán suites de oficina de última generación con despachos privados y sala de estar; un comedor privado con una cocina Vaselli, ideal para el entretenimiento, clases privadas de cocina o el servicio para eventos.

El nivel 66 ofrece un amplio gimnasio de 10.000 pies cuadrados, una sala de yoga interior y exterior, un bar de jugos naturales y bienestar que ofrece opciones de comida y bebida saludables antes y después del entrenamiento, así como un spa con una sala de meditación, sauna de infrarrojos, sala de vapor, piscinas de agua fría y caliente, salas de tratamiento, salón de belleza y barbería.

Los servicios de este nivel incluyen un conserje de bienestar disponible para ayudar a programar el entrenamiento personal, tratamientos de spa y belleza, el asesoramiento nutricional y tratamientos intravenosos.

El nivel 7 se centra en la familia, y mostrará una piscina con área para niños de baja profundidad y cabañas. También un área de terapia acuática con una piscina para ejercicios; un centro de ocio y aprendizaje para niños con zonas interiores y exteriores, zonas de juego interactivas y salas de creatividad. Además, una sala de cine y un salón de juegos para adolescentes. Las suites privadas para huéspedes completamente amuebladas estarán disponibles en el nivel 8 para el uso exclusivo de los visitantes de los propietarios.

