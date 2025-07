Arrestan en Miami a una mujer acusada de matar a su hija de cuatro años

Oficiales del Departamento de Policía del Village of El Portal acudieron al lugar tras recibir una llamada al 911 que alertaba sobre una menor que se estaba ahogando en la piscina. Cuando llegaron, encontraron a la niña inconsciente dentro del agua. Los equipos de rescate del Departamento de Bomberos de Miami-Dade trasladaron rápidamente a la menor a un hospital del área, pero fue declarada muerta poco después de su llegada.

A medida que avanzó la investigación, detectives del Buró de Homicidios del MDSO, en coordinación con la Fiscalía del Estado en Miami-Dade, determinaron que existían suficientes elementos para solicitar una orden de arresto contra la madre de la víctima.

Los detalles específicos sobre lo que condujo a esa decisión no han sido revelados, y no se ha publicado ni una declaración jurada de arresto ni una foto de fichaje.

La Dra. Gupta fue localizada en Oklahoma City gracias al trabajo conjunto entre la policía local, la Unidad de Homicidios de esa ciudad y el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos. Tras su detención, quedó bajo custodia y permanece pendiente de ser extraditada a Florida, donde enfrentará formalmente el cargo de asesinato en primer grado.

La Dra. Neha Gupta, según registros, ejercía como pediatra en Oklahoma, y como informó Local 10, había sido despedida alrededor de un mes antes del trágico incidente. Además, el año pasado había enfrentado un divorcio y ha estado recibiendo atención psiquiátrica.

Gupta, que llamó al 911 10 minutos después de ver a su hija en el agua, dijo a los investigadores que no sabía nadar y que no pudo rescatarla. Los investigadores también observaron un detalle: Gupta dijo que la niña cenó alrededor de las 9 p. m., pero tras la autopsia vieron que el estómago de la niña estaba vacío, lo que acentúa las dudas sobre la cronología de la madre.

Asimismo, en el informe de la autopsia el médico forense no encontró agua en sus pulmones ni en su estómago, y la niña presentaba cortes y hematomas en la boca compatibles con asfixia.

La investigación está abierta, y las autoridades no han brindado más información sobre posibles motivos o circunstancias adicionales.

