American Airlines abre nueva ruta a Venezuela con vuelos Miami-Barcelona desde enero de 2027

MIAMI.- Tras la reanudación gradual de las conexiones aéreas entre Estados Unidos y Venezuela, American Airlines anunció la incorporación de Barcelona, estado Anzoátegui , como su tercer destino en el país, consolidando la expansión de sus operaciones venezolanas luego del restablecimiento de los vuelos comerciales.

La aerolínea informó que inaugurará la nueva ruta entre el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) y el Aeropuerto Internacional General José Antonio Anzoátegui de Barcelona (BLA) el próximo 15 de enero de 2027 , con tres frecuencias semanales los lunes, miércoles y viernes.

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Según la aerolínea los vuelos serán operados con aeronaves Embraer 175, equipadas con cabina premium, conexión Wi-Fi y tomas de corriente en los asientos. Los boletos estarán disponibles para la venta a partir del 19 de octubre a través del sitio web y la aplicación móvil de la compañía. Pero al solicitar un presupuesto no hay ningún vuelo disponible.

Un paso más en la recuperación de la conectividad

La apertura de esta nueva ruta se produce en un contexto de recuperación de las conexiones aéreas entre ambos países, después de años de suspensión de operaciones regulares. American Airlines se convirtió a principios de 2026 en la primera aerolínea estadounidense en reanudar los vuelos a Venezuela desde 2019, retomando inicialmente sus servicios hacia Caracas.

Con la incorporación de Barcelona, la compañía fortalece su presencia en el mercado venezolano y amplía su cobertura hacia la región oriental del país, complementando sus operaciones actuales en Caracas y Maracaibo.

Conexión estratégica para el oriente venezolano

Barcelona y la cercana ciudad de Puerto La Cruz constituyen uno de los principales polos comerciales e industriales del oriente venezolano. La nueva conexión ofrecerá a residentes, empresarios y viajeros una vía directa hacia el sur de Florida y acceso a la extensa red internacional de American Airlines a través de su centro de conexiones en Miami.

Según la aerolínea, los pasajeros podrán enlazar con más de 100 destinos en Norteamérica mediante una sola escala.

“La incorporación de Barcelona refuerza aún más nuestro compromiso de larga data con el país”, señaló Stephen Neuman, vicepresidente sénior y director de Asuntos Gubernamentales de American Airlines. “Este nuevo vuelo a nuestro centro de operaciones en Miami también beneficiará a los clientes, ya que les permitirá acceder con una sola escala a más de 100 destinos en Norteamérica”.

Más vuelos entre Miami y Venezuela

Una vez entre en funcionamiento la nueva ruta, American Airlines alcanzará 24 vuelos semanales entre Miami y Venezuela, distribuidos de la siguiente manera:

Caracas: dos vuelos diarios.

dos vuelos diarios. Maracaibo: un vuelo diario.

un vuelo diario. Barcelona: tres vuelos semanales a partir del 15 de enero de 2027.

La expansión representa un nuevo impulso para la conectividad aérea venezolana y responde a la creciente demanda de viajes entre ambos países, especialmente por motivos familiares, comerciales y turísticos.

Además de sus operaciones comerciales, la aerolínea destacó su participación en una misión humanitaria hacia Caracas tras los terremotos registrados en Venezuela, durante la cual transportó más de 9.000 libras de suministros esenciales.

Con la incorporación de Barcelona a su red, American Airlines consolida su apuesta por el mercado venezolano y extiende su presencia hacia el este del país, facilitando nuevas oportunidades de movilidad y conexión internacional para los pasajeros de la región.