¿Cómo hacer más con menos energía?

MIAMI — Los consumidores estadounidenses afrontan cargas económicas fuertes con el pago de sus facturas que tienen que ver con los gastos de energía, ya sea el combustible para los vehículos o la electricidad en el hogar.

De acuerdo con el Departamento de Energía de EEUU, la familia promedio gasta al menos 2000 dólares al año en servicios públicos, y solo la calefacción y la refrigeración representan más de la mitad de la factura. Además, el consumidor promedio gastó otros 2411 dólares en gasolina en 2024.

El Departamento de Energía estima que adoptar medidas de eficiencia energética en el hogar podría reducir los costos de servicios públicos de una familia hasta en un 25%. Ahorrar energía es rentable, especialmente en una época de temperaturas cada vez más cálidas. En cuanto al transporte, la agencia descubrió que un vehículo más eficiente en el consumo de combustible podría ahorrarle al conductor promedio más de $1000 al año.

Lo que recomiendan los especialistas

Tres especialistas, de los consultados por WalletHub en el campo energético, dan sus recomendaciones para ahorrar. Ellos son: Miren Ivankovic, profesor de Economía, Universidad de Anderson Mahelet; G. Fikru, profesor de Economía Energética de la Universidad de Ciencia y Tecnología de Missouri; y Kaushik Rajashekara, profesor distinguido de Ingeniería, Departamento de Ingeniería Eléctrica e Informática de la Universidad de Houston. Los tres expresaron sus opiniones sobre el estudio realizado por WalletHub para evaluar el impacto de hacer más con menos energía.

Los tres especialistas coinciden en que el gobierno debe seguir ofreciendo subsidios, créditos fiscales o incentivos debido a que el costo inicial de las nuevas tecnologías es muy elevado para las familias y los incentivos ayudan a proteger el medio ambiente y aceleran la adopción de tecnologías limpias (lo que Fikru denomina "externalidades positivas" para la sociedad).

También convienen en que no basta con cambiar electrodomésticos o tecnología aislada si no se atiende la estructura integral de la casa.

Rajashekara enfatiza que mejoras estructurales básicas (aislar el ático, sellar fugas de aire o usar cinta de sellado) suelen ser más efectivas que centrarse únicamente en cambiar ventanas o comprar electrodomésticos eficientes de forma aislada.

Fikru y Rajashekara concuerdan en que hay pequeñas inversiones de bajo costo y aplicación inmediata (como luces LED o termostatos inteligentes) que impactan significativamente en la eficiencia general frente a las reformas de alto costo inicial.

Tanto Ivankovic como Fikru comparten el criterio de que la rentabilidad financiera y la toma de decisiones dependen de cómo los consumidores evalúan el costo actual frente al ahorro futuro: factor tiempo e inversión:

Ivankovic menciona que los consumidores cometen el error de no evaluar cuánto tiempo vivirán en la propiedad para amortizar la inversión (por ejemplo, en paneles solares). Por su parte, Fikru destaca la barrera psicológica y financiera de pagar costos altos hoy para recibir un ahorro distribuido a lo largo del tiempo.

¿Cómo es la eficiencia del consumo energético?

WalletHub midió la eficiencia del consumo energético de automóviles y hogares en 48 estados de EEUU, se excluyen del estudio Alaska y Hawái.

Chip Lupo, analista de WalletHub, hace una reflexión: “La eficiencia energética no solo ayuda a salvar el planeta, sino que también te ayuda a ahorrar dinero al reducir la cantidad de electricidad, gas, petróleo u otros tipos de energía que necesitas consumir”.

Más aún, sugiere que, si bien puedes tomar algunas medidas para ser más eficiente energéticamente por tu cuenta, vivir en la zona adecuada puede ser de gran ayuda. Por ejemplo, algunos estados cuentan con sistemas de transporte público mucho mejores que minimizan la necesidad de conducir, al menos en las grandes ciudades. En otros lugares, los edificios también están mejor construidos, conservan mejor el calor en invierno o se mantienen más frescos en verano.

Estados con mayor eficiencia energética

California es el estado con mayor eficiencia energética, con el menor consumo de energía residencial per cápita y la tercera mayor eficiencia energética en los hogares.

Además, los residentes de California son eficientes en el uso del automóvil. Los californianos conducen menos kilómetros al año que los habitantes de todos los demás estados, excepto cinco, con un promedio de tan solo 8297 kilómetros anuales. Esto se debe en parte a los sólidos sistemas de transporte público de sus grandes ciudades. California también ocupa el séptimo lugar en eficiencia de combustible vehicular.

Vermont es el segundo estado con mayor eficiencia energética, en gran parte porque es el segundo con mayor eficiencia en el consumo de combustible vehicular del país. Los habitantes de Vermont conducen un promedio de aproximadamente 21 millas por galón de gasolina, más que todos los demás estados de EEUU, excepto uno.

Además, Vermont tiene el décimo menor consumo de energía residencial per cápita, junto con la segunda mayor eficiencia energética en los hogares. Esto ayuda a los residentes del estado a ahorrar dinero y, al mismo tiempo, a proteger el medio ambiente.

Nueva York, es el tercer estado con mayor eficiencia energética en general, con una excelente clasificación tanto en eficiencia energética residencial como automotriz. Presenta el séptimo menor consumo energético residencial y la duodécima mejor eficiencia energética en hogares. Los residentes consumen relativamente poca energía en sus hogares en comparación con lo que cabría esperar según el clima del estado, incluyendo sus inviernos especialmente fríos.

En lo que respecta a los vehículos, los neoyorquinos conducen un promedio de tan solo 6088 millas al año, la menor cantidad en todo el país. Además, ocupan el puesto 18 en eficiencia de combustible, según la cantidad de gasolina consumida por milla recorrida.

¿Cómo se logró esta clasificación?

Para determinar qué estados están haciendo más con menos energía, WalletHub comparó 48 estados en dos dimensiones clave: “eficiencia energética en el hogar” y "eficiencia energética en los automóviles".

La primera se obtuvo calculando la relación entre el consumo total de energía residencial y los grados-días anuales. Para la segunda, se dividieron los kilómetros recorridos anualmente por vehículo entre los galones de gasolina consumidos para determinar la eficiencia del combustible vehicular y se midieron los kilómetros recorridos anualmente por vehículo per cápita para determinar la eficiencia del transporte.

Cada dimensión se ponderó proporcionalmente para reflejar los patrones de consumo nacionales y se calificó en una escala de 100 puntos, en la que una puntuación de 100 representa la eficiencia energética óptima.

Finalmente, calculamos la puntuación total de cada estado y utilizamos las puntuaciones resultantes para clasificar nuestra muestra.

Eficiencia energética en el hogar – puntuación total: 50

Eficiencia energética del hogar = consumo total de energía residencial per cápita / grados-día anuales

Eficiencia energética del automóvil – puntuación total: 50

Eficiencia de combustible del vehículo = kilómetros recorridos anualmente por el vehículo / galones de gasolina consumidos

Eficiencia del transporte = millas anuales recorridas por vehículo per cápita.

WalletHub aclara que los datos utilizados para crear esta clasificación se recopilaron hasta el 15 de septiembre de 2026 de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el Centro Nacional de Datos Climáticos, la Administración de Información Energética de los Estados Unidos y el Departamento de Transporte de los Estados Unidos - Administración Federal de Carreteras.

FUENTE: Con información de WalletHub