EEUU y Venezuela definen ampliación de exportaciones de energía y de conectividad aérea

El Encargado de Negocios de EEUU en Venezuela, John Barrett (derecha), llega al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar en Maiquetía, el 23 de abril de 2026.

CARACAS.- En el propósito de avanzar en las relaciones, el Encargado de Negocios de EEUU en Caracas, John Barrett, y la ministra de Transporte de Venezuela , Jacqueline Faría, revisaron la posibilidad de ampliar las exportaciones de energía y la retoma de vuelos de líneas aéreas, durante una reunión llevada a cabo este lunes.

El encuentro forma parte de los esfuerzos estadounidenses de afianzar la cooperación con las autoridades de Caracas iniciada en enero pasado, en busca de dar soluciones a la crisis venezolana.

La reunión fue calificada de “productiva” por el jefe de la misión de EEUU, en un mensaje, en la cuenta de X, de la embajada en Caracas.

“Tuve una reunión productiva con Jacqueline Faría, ministra de Transporte de las autoridades interinas, sobre la ampliación de las exportaciones de energía”, informó Barret y destacó que el “progreso económico de hoy” sienta las bases para seguir avanzando en el plan de tres fases del gobierno de Donald Trump.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2053975050450026610&partner=&hide_thread=false Tuve una reunión productiva con Jacqueline Faría, ministra de Transporte de las autoridades interinas, sobre la ampliación de las exportaciones de energía. El progreso económico de hoy sienta las bases para seguir avanzando en el plan de tres fases de @POTUS. - JB pic.twitter.com/w1LVRbBcX8 — Embajada de los EE.UU. en Caracas (@usembassyve) May 11, 2026

EEUU y Venezuela definen puntos críticos

Acerca de la reunión, Farías, ministra de Transporte designada por Delcy Rodríguez en fecha reciente, aseguró que definieron "puntos críticos" para la hoja de ruta, entre los que no mencionó expresamente el tema de energía.

En unas declaraciones más amplias, la funcionaria mencionó que buscan "elevar la categoría de aeropuertos y aerolíneas, abriendo las puertas a más frecuencias y destinos a EEUU y el resto del mundo". Y también sobre "la posible adquisición de nuevas unidades de autobuses, cuyo parque es insuficiente y presenta deterioro, así como el contacto directo" con proveedores estadounidenses para la compra de "repuestos especializados y puentes de guerra".

"Estamos enfocados en la modernización de nuestros muelles y el sistema de dragado en los puertos nacionales. Queremos fortalecer nuestras capacidades para un intercambio ágil y seguro de carga y servicio postal", indicó, según agencias.

Insistió, como lo ha pedido la jefa encargada de Venezuela, en el cese de las sanciones como un "imperativo" y una "mayor libertad en las licencias" para "avanzar hacia una eficiencia total".

FUENTE: Con información de usembassyve, red X; EFE