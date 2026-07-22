Colombia reanuda venta de energía a Ecuador tras la crisis diplomática

Esta vista aérea muestra camiones haciendo fila en la frontera entre Colombia y Ecuador antes de que las nuevas medidas arancelarias impuestas por el gobierno ecuatoriano entren en vigor en Ipiales, Colombia.

BOGOTÁ - Colombia reanudará la venta de energía eléctrica a Ecuador, luego de varios meses de tensiones diplomáticas que generaron preocupación en Quito por un posible desabastecimiento de electricidad ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño, anunció este miércoles el gobierno colombiano.

Ambos países aplicaron aranceles recíprocos de hasta el 100% después de que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, acusara a su homólogo colombiano el izquierdista Gustavo Petro, de no combatir de manera efectiva el crimen organizado en la frontera común.

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Como parte de ese deterioro en las relaciones bilaterales, Colombia suspendió en enero la venta de energía a Ecuador.

Riesgo por el fenómeno de El Niño

En 2024, Ecuador enfrentó una grave crisis energética que obligó a aplicar cortes de electricidad de hasta 14 horas diarias debido a una severa sequía provocada por el fenómeno de El Niño. Los pronósticos meteorológicos indican que este año el fenómeno podría ser incluso más intenso.

Noboa dio marcha atrás a los aranceles en junio, tras una reunión con Abelardo de la Espriella, entonces candidato presidencial de Colombia y quien asumirá el poder el próximo 7 de agosto tras ganar las elecciones.

El ministro de Energía de Colombia, Edwin Palma, confirmó este miércoles la reanudación del suministro eléctrico hacia Ecuador.

La reactivación de la cooperación energética entre ambos países ocurre mientras las autoridades se preparan para enfrentar un nuevo episodio del fenómeno de El Niño, que, según las proyecciones meteorológicas, podría convertirse en uno de los más severos de las últimas décadas, con olas de calor, sequías e intensas lluvias.

FUENTE: Con información de AFP