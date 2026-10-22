jueves 22  de  octubre 2026
California

Departamento de Justicia acusa a 15 personas por fraude al sistema de salud por $2.000 millones

Los implicados, entre ellos dos médicos, reclutaban a personas vulnerables hacia California para un tratamiento simulado y estafar al Medicare

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, habla junto al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, durante una conferencia de prensa el 1 de julio de 2026 en Washington, D.C.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, habla junto al director del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Kash Patel, durante una conferencia de prensa el 1 de julio de 2026 en Washington, D.C.

AFP/Archivo
Por Julián Varela

LOS ÁNGELES — Al menos 15 personas, entre ellas seis profesionales de la salud, fueron acusadas de esquemas de fraude en el sistema de salud que, en conjunto, resultaron en reclamaciones fraudulentas por un total de 2.000 millones de dólares a programas de salud públicos y privados, informó este jueves el Departamento de Justicia (DOJ).

El supuesto fraude incluye más de 1.600 millones de dólares facturados en un esquema para atraer a personas vulnerables a California para un tratamiento simulado de abuso de sustancias, el mayor caso de este tipo jamás procesado por las autoridades.

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La acusación asegura que al menos 138 millones de dólares fueron facturados fraudulentamente al sistema público médico Medicare en tres esquemas diferentes de cuidados paliativos, donde los pacientes no padecían enfermedades terminales.

Las autoridades destacaron el caso de dos personas que presuntamente pagaron a intermediarios en Texas para reclutar a personas sin hogar y trasladarlas a centros de rehabilitación fraudulentos en California.

Abandonados a su suerte

Como parte del esquema, las personas eran inscritas en costosas pólizas de seguro, pero eran abandonadas en malas condiciones.

En otro caso, un cirujano cardiotorácico de California y su socio comercial fueron acusados de orquestar un fraude de 135 millones de dólares mediante el cobro al programa Medicare por procedimientos arteriales médicamente innecesarios.

"Estos cargos incluyen el mayor fraude en centros de rehabilitación que el Departamento haya procesado jamás y un esquema que involucra procedimientos invasivos innecesarios, detectado mediante análisis de datos", declaró el fiscal Colin M. McDonald, de la División Nacional de Lucha contra el Fraude del DOJ.

Ocho acusados fueron arrestados este jueves en California, entre ellos el médico cirujano y su socio.

FUENTE: Con información de EFE

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