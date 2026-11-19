WASHINGTON .- Estados Unidos este jueves anunció sanciones contra la mafia siciliana y el grupo criminal australiano Comancheros, acusados de tejer de alianzas con carteles latinoamericanos para extender el negocio del narcotráfico.

Los Comancheros, también conocidos como Comanchero Outlaw Motorcycle Gang, y la ‘Ndrangheta nacida en Calabria (Sicilia), “ayudan a carteles terroristas a expandir su presencia internacional”, explicó el comunicado de prensa del Departamento del Tesoro.

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“Los carteles no operan de forma aislada. Depende de otras organizaciones criminales como los Comancheros y la 'Ndrangheta para mover drogas, lavar ganancias ilícitas y, en última instancia, envenenar a los estadounidenses con estupefacientes”, afirmó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, citado en el comunicado.

El Departamento del Tesoro designa a la cúpula de los Comancheros, encabezada por Alexandre Varela Villar, radicado en España, como los responsables de ayudar a carteles mexicanos a introducirse en el lucrativo mercado australiano y neozelandés.

Otro de los señalados es Allan John Norman, conocido como Allan Meehan, presidente mundial de la organización, con sede en Australia.

También fueron incluidos Pasilika Naufahu, presidente nacional de la filial neozelandesa, y su hermano Vetekina Naufahu, ambos relacionados con la importación de cientos de kilogramos de drogas hacia Nueva Zelanda y con el establecimiento de vínculos con el Cartel de Sinaloa.

“Debido a la distancia geográfica respecto de las principales regiones productoras de cocaína en el hemisferio occidental, los carteles pueden cobrar importantes primas en comparación con las drogas vendidas en Estados Unidos”, explicó el comunicado. “Debido a la distancia geográfica respecto de las principales regiones productoras de cocaína en el hemisferio occidental, los cárteles pueden cobrar importantes primas en comparación con las drogas vendidas en Estados Unidos”, explicó el comunicado.

“El Cartel de Sinaloa es conocido por enviar ‘células durmientes’ a Australia para facilitar la distribución local de drogas y establecer contactos con los comancheros y otras bandas de motociclistas fuera de la ley”, agregó.

Los Comancheros también son socios del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Clan del Golfo y Los Choneros, grupos con los que establecen acuerdos para facilitar el traslado de drogas.

El Departamento del Tesoro señala que estas alianzas permitieron a los Comancheros facilitar envíos de cientos de kilogramos de cocaína desde Sudamérica hacia Estados Unidos, Australia y Europa.

Además del tráfico de estupefacientes, la organización ha participado en otras actividades delictivas, entre ellas asesinatos, tráfico de armas y lavado de dinero.

Uno de los mercados que despierta el interés de los carteles es Australia, debido a elevados márgenes de ganancia que pueden obtener por la venta de drogas.

La 'Ndrangheta está en 80 países

La 'Ndrangheta italiana está presente en más de 80 países y continúa creciendo, explica el gobierno estadounidense.

El grupo “frecuentemente se asocia con organizaciones narcotraficantes mexicanas y sudamericanas”, indica.

Las investigaciones citadas por las autoridades describen a la ‘Ndrangheta como un eslabón en el traslado de cocaína desde puertos sudamericanos hacia Europa.

El 17 de septiembre, una operación en Brasil con apoyo de Europol terminó con siete detenciones y el desmantelamiento de una estructura presuntamente ligada a clanes calabreses.

El expediente también recoge información sobre la actividad de redes asociadas a la organización en Ecuador, donde confluirían pandillas locales, grupos albaneses, cárteles mexicanos y organizaciones armadas colombianas.

A fines de julio, autoridades italianas incautaron 770 kilogramos de cocaína ocultos en un cargamento de bananas procedente de Ecuador en el puerto de Vado Ligure.

El comunicado designa a seis personas como dirigentes de la 'Ndrangheta en Toronto (Canadá), así como a empresas, entre ellas varias funerarias y familiares.

Esas designaciones tienen como objetivo bloquear cualquier activo de ambos grupos y de sus dirigentes en Estados Unidos. Las sanciones impiden a cualquier estadounidense establecer relaciones comerciales o económicas con ellos.

FUENTE: Con información de AFP/El Financiero/Infobae