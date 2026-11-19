El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth (centro), da la bienvenida al presidente de Ecuador, Daniel Noboa (izquierda), al Pentágono en Arlington, Virginia, EEUU, el 15 de junio de 2026.

QUITO.- El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, llegó este jueves a Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa y abordar la cooperación militar y la lucha contra el narcotráfico. El funcionario también tiene previsto viajar a Honduras, donde se reunirá con el mandatario Nasry Asfura, tras su paso por Venezuela y Colombia.

La gira del jefe del Pentágono por Latinoamérica busca reforzar la cooperación de Washington con sus aliados regionales en materia de seguridad y defensa, en medio de la ofensiva estadounidense contra las organizaciones del narcotráfico.

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Cooperación militar y lucha antidrogas

Hegseth llegó al Palacio de Carondelet, sede del Ejecutivo ecuatoriano, para reunirse con Noboa y abordar asuntos relacionados con la seguridad bilateral.

Con el respaldo de Estados Unidos, el gobierno ecuatoriano mantiene una política de mano dura contra las organizaciones narcotraficantes, que operan principalmente en las zonas costeras del país.

La ofensiva antidrogas también ha estado marcada por ataques contra embarcaciones pesqueras ecuatorianas, señaladas de abastecer de combustible a lanchas utilizadas por organizaciones del narcotráfico.

Visita prevista a Honduras

Tras su paso por Quito, el jefe del Pentágono tiene previsto viajar a Honduras, según informó la Casa Presidencial. Allí se reunirá con el presidente Nasry Asfura en una base militar de Comayagua, ubicada a unos 50 kilómetros al norte de Tegucigalpa.

Durante su visita a Colombia, Hegseth defendió la cooperación regional para combatir a las organizaciones criminales y lanzó una advertencia sobre la estrategia de Washington.

"En cada país, de acuerdo con las leyes de cada país, pero trabajando juntos, vamos a encontrar, vamos a cazar, vamos a matar y derrotar a los narcoterroristas", declaró.

En Venezuela, el secretario de Guerra reiteró el mensaje contra los grupos criminales que Washington considera organizaciones terroristas y les advirtió que "se les acabó el tiempo".

FUENTE: Con información de Ecuavisa/AFP