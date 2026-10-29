Trump impone restricciones de visa a más de 15 personas vinculadas a caravanas migrantes hacia EEUU

Migrantes caminan por la carretera como parte de una caravana que busca llegar a la capital mexicana, en Tapachula, estado de Chiapas, México, con destino a EEUU.

WASHINGTON — La Administración del presidente Donald Trump emitió este jueves restricciones de visa a más de 15 personas supuestamente involucradas en la organización de las recientes caravanas de migrantes que han salido de Centroamérica y México con el objetivo de cruzar su frontera.

"Las investigaciones indican que ciertas personas reclutaron, coordinaron y dirigieron a grandes grupos de inmigrantes que viajaban a través de Centroamérica y México hacia la frontera sur de Estados Unidos", indicó el Departamento de Estado en un comunicado.

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Las autoridades detallaron que 15 personas han sido sujetas a restricciones de visa por la "organización, facilitación y promoción" de las caravanas sin ofrecer más detalles sobre su nacionalidad o identidad.

Una de las caravanas partió de Honduras con unos 400 inmigrantes con el objetivo de entrar a Estados Unidos en espera de que los demócratas ganen las elecciones de medio término. La caravana se encuentra en Chiapas, intentando movilizarse hacia el norte de México con la intención de cruzar.

El anuncio sucede a pocos días de las elecciones legislativas de la próxima semana en las que se decidirá el control del Congreso para los últimos dos años del mandato de Trump, quien volvió a la presidencia en 2025 ofreciendo mantener las fronteras blindadas del cruce de migrantes.

El DHS advierte

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha utilizado el avance de esta caravana durante semanas para fortalecer su discurso antimigratorio.

En una publicación en redes sociales, Seguridad Nacional muestra un video en el que aporta cifras presumiendo sobre los logros de la Administración Trump, afirmando que van "17 meses de frontera segura".

Las caravanas migrantes adquirieron notoriedad internacional en octubre de 2018, cuando miles de personas salieron de Honduras rumbo a Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades de vida y desde ese entonces se han convertido en un debate político en Estados Unidos, donde Trump lo ha utilizado como un argumento electoral desde las legislativas de 2018.

Más de 10 millones de ingresos ilegales de migrantes registra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), durante la administración del demócrata Joe Biden, que mantuvo una política de fronteras abiertas.

El anuncio se produce a cinco días de las elecciones de medio mandato del próximo martes, en las que la inmigración vuelve a ocupar un lugar central en la campaña y que determinarán el control del Congreso durante los dos últimos años del mandato de Trump.

Trump pide al Supremo reanudar muro en la frontera

La Administración Trump solicitó recientemente a la Corte Suprema que le permita reanudar la construcción de un muro fronterizo e infraestructuras de seguridad en una zona remota de Texas, que incluye el parque nacional Big Bend.

El Departamento de Justicia pidió a los magistrados del Supremo que levanten la orden judicial que un tribunal inferior emitió para evitar que la Administración pueda levantar una barrera en Big Bend, en un territorio que abarca unos 800 kilómetros de la frontera con México.

En su petición, los fiscales describieron la orden judicial emitida por un tribunal de Texas como un "obstáculo" para la obligación del Gobierno de proteger la cuarta parte de la frontera ante incursiones irregulares de inmigrantes y de narcotraficantes.

El proyecto de 1.700 millones de dólares, que ha generado opiniones divididas, incluye una carretera, así como cámaras, sensores y barreras para vehículos.

La construcción del muro fronterizo es una de las prioridades de la política migratoria de Trump, que en enero de 2025, al regresar a la Casa Blanca, ordenó reforzar la seguridad en la frontera sur mediante barreras físicas y otras infraestructuras de control.

FUENTE: Con información de EFE