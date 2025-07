Hunter Biden arremete contra George Clooney por haber presionado a su padre para la retirada electoral

George Clooney escribió un artículo en The New York Times titulado "Me gusta Joe Biden, pero necesitamos otro candidato", en el que contó haber visto a un Biden debilitado en una gala el mes anterior, muy distinto del candidato que había sido en 2020.

"Lo considero un amigo y creo en él. Creo en su carácter, en su moral", escribió Clooney, antes de añadir: "Pero la única batalla que no puede ganar es la del tiempo".

"No hizo lo correcto"

"Que se joda, que se joda y a todos los que lo rodean", dijo Hunter al periodista Andrew Callaghan, quien tiene más de 3 millones de suscriptores en YouTube, en una entrevista de tres horas.

"Clooney no es un maldito actor (...) no sé qué es. Es una marca", añadió.

"¿Qué derecho tienes a pisotear a un hombre que ha dado 52 años de su maldita vida al servicio de este país y decidir que tú, George Clooney, vas a sacar básicamente un anuncio de página completa en el maldito New York Times?", comentó furioso.

"¿Creen de verdad que en la clase media estadounidense, a quienes votan en Green Bay, Wisconsin, les importa algo lo que George Clooney piense sobre a quién debería votar?", preguntó Hunter en el podcast del exlíder del Partido Demócrata Jaime Harrison. "No hizo lo correcto", añadió.

La caída tras las presiones

Joe Biden renunció el 21 de julio de 2024.

El mismo Biden reconoció que fue obligado a renunciar por las presiones que surgieron entre algunos sectores demócratas a las aspiraciones personales de algunos por lograr progresar dentro del partido.

Fue el desastroso desempeño de Joe Biden durante su debate del 27 de junio con Donald Trump lo que precipitó los acontecimientos de su caída.

Ese día, desde los primeros segundos de la batalla verbal que él mismo había convocado, decenas de millones de telespectadores vieron a un Biden titubeante, confuso, una imagen que dejó a los demócratas consternados y desorientados.

Estaba resfriado y tosía con frecuencia. Su voz era apagada, se trababa al hablar y dejaba las frases inacabadas.

Un espectáculo doloroso que sacó a la luz las dudas sobre su edad, que su entorno más cercano se había esforzado en sofocar.

Los pesos pesados del partido se sumaron para pedir la renuncia de Biden.

Los medios de comunicación estadounidenses, citando fuentes anónimas, afirmaron que el expresidente Barack Obama, la exjefa de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y los líderes demócratas en el Congreso Chuck Schumer y Hakeem Jeffries expresaban preocupación e hicieron presión a Biden, principalmente Pelosi.

Hunter fue condenado en dos casos separados por posesión ilegal de armas de fuego y fraude fiscal.

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Redacciòn