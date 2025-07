Biden reconoce uso del "autopen" para firmar indultos, aunque asegura él "tomó las decisiones"

Así lo reconoció el propio Biden, durante una entrevista telefónica concedida al The New York Times, en la que aseguró que había tomado "todas las decisiones" sobre los indultos emitidos durante sus cuatro años de gobierno.

Sin embargo, admitió que autorizó a su equipo a utilizar el autopen en 25 órdenes de amnistía y conmutaciones en diciembre y enero pasados, porque “estamos hablando de mucha gente”.

En dos de esas órdenes, Biden otorgó clemencia a miles de personas. Con los indultos del 12 de diciembre, el demócrata conmutó alrededor de 1,500 sentencias y amnistió indirectamente a 39 más.

En enero, tres días antes de abandonar la Casa Blanca, el demócrata absolvió a casi 2,500 reclusos federales condenados por delitos relacionados con drogas, de acuerdo con The New York Post.

Biden habría estado a cargo de aprobar los "estándares" que se utilizaron para determinar qué convictos calificarían para la amnistía o una conmutación, mientras que su personal resolvía los detalles finales, esperaba la última versión de la lista de clemencia en el caso de que hubiera cambios y, finalmente, hacían uso del autopen para evitar que el mandatario continuara firmando versiones sucesivas, según The New York Times.

Es decir, Biden solo "autorizaba" la lista de los convictos que iba a indultar, pero todo lo demás lo hacía su personal, incluso firmar los indultos.

"Tomé todas las decisiones"

El exmandatario también se refirió a las denuncias que ha hecho el presidente Donald Trump sobre el uso indiscriminado de autopen y la legitimidad de los documentos firmados por Biden mediante este mecanismo.

"Entiendo por qué Trump pensaría eso (...) porque, obviamente, supongo, no se concentra mucho. En fin, sí, tomé todas las decisiones", dijo Biden en la entrevista con el Times.

El 19 de enero, durante la última noche de Biden como presidente, habría tomado la decisión de otorgar indultos preventivos a miembros de su familia, incluido su hermano James Biden, según correos electrónicos a los que tuvo acceso el Times, en el que Zients resumía detalles de la reunión entre los principales asesores del demócrata y aprobaba el uso del autopen "para la ejecución de todos los siguientes indultos”.

El bolígrafo automático estaba en posesión de su entonces secretaria personal, Stefanie Feldman, quien se encargaba de pasar los documentos por el dispositivo cuando recibía "comentarios" o informes escritos que confirmaban la supuesta orden de Biden, aunque la mayoría de las veces, los asistentes que redactaron esos "comentarios" no estaban realmente en la sala para escuchar a Biden aprobar el uso del autopen, detalla The New York Times.

Acusaciones de Trump

El presidente Trump, quien ha dudado de las capacidades de Biden al final de su mandato, acusó a los asesores de Biden de cometer "delitos" al hacer uso de autopen para "hacer lo que quisieran".

"Es un crimen hacerle eso al país (...) Bueno, en primer lugar, creo que fue un delito porque no creo que él supiera que lo estaba haciendo. Creo que la gente se apoderó del Autopen. Firmaron cosas que no debían firmarse", aseveró Trump en una entrevista en el podcast "Pod Force One" de The New York Post.

El presidente republicano insistía en que estas personas que rodeaban el "hermoso Escritorio Resolute", de la Oficina Oval de la Casa Blanca, las que "operaban el bolígrafo automático" durante el gobierno de Biden.

"Son criminales, y lo que le hicieron a nuestro país nunca debe olvidarse. Y ojalá, como criminales, paguen el precio por lo que hicieron", subrayó.

Sin embargo, el expresidente demócrata sostuvo que él aprobó todos los indultos de "alto perfil" con sus asistentes, defendiendo de manera especial el indulto al general Mark Milley, expresidente del Estado Mayor Conjunto.

"Sabemos lo vengativo que es Trump y no tengo dudas de que habrían atacado a Mark sin ningún buen motivo (...) El general, ya sabes. Para que leyeran su nombre, ¿qué quería? Les dije que quería asegurarme de que lo indultaran porque sabía exactamente lo que Trump haría, sin ningún mérito, debo añadir", dijo Biden a The New York Times.

Investigaciones

Asimismo, acusó a los republicanos de mentir sobre las especulaciones de que sus asistentes abusaron de la tecnología para tratar de ocultar su estado mental. "Son unos mentirosos. Lo saben. Lo saben con certez". Les ha ido tan mal. Han mentido constantemente sobre casi todo lo que hacen (...) Lo mejor que pueden hacer es intentar cambiar el enfoque y centrarse en otra cosa. Y creo que de eso se trata", agregó.

En junio, por orden de Trump, el Departamento de Justicia inició una investigación sobre el uso de los autopen, con el objetivo de indagar si algún asesor de la Casa Blanca "abusó del poder de las firmas presidenciales".

Ed Martin, jefe de un grupo de trabajo contra el uso de armas, también estaría investigando si el demócrata "era competente y si otros se estaban aprovechando de él mediante el uso de autopen u otros medios", según confirmó la Casa Blanca.

Los republicanos en la Cámara de Representantes, además, llevan adelante una investigación sobre las acusaciones de encubrimiento de la Casa Blanca, que afirma que los subordinados de Biden ocultaron al público la disminución de su agudeza mental.

FUENTE: Con información de The New York Times / The New York Post