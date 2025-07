Es viral: Hombre brutalmente golpeado por policías en Jacksonville exige justicia

El incidente ocurrió cuando McNeil fue detenido por supuestamente no tener las luces encendidas. En el video, que circula ampliamente en redes sociales, se observa cómo el joven cuestiona la razón de la parada, a lo que un agente responde que era por no tener las luces encendidas, pese a ser de día y no estar lloviendo. Al insistir en hablar con un supervisor, los oficiales destrozaron la ventana del vehículo y lo golpearon repetidamente en el rostro.

La Oficina del Sherif de Jacksonville con antecedentes

Este hecho no es aislado. La Oficina de Shérif de Jacksonville ha estado envuelto en múltiples polémicas por uso excesivo de la fuerza. En septiembre de 2023, un video de oficiales golpeando a Le’Keian Woods, de 24 años y desarmado, generó indignación nacional. En 2019, la agencia enfrentó una demanda federal por la muerte de Jamee Johnson, de 22 años, tras detenerlo por presuntamente no llevar cinturón de seguridad.

Los abogados Harry Daniels y Ben Crump, figuras emblemáticas en casos de brutalidad policial, condenaron el accionar. “Estoy absolutamente disgustado por las acciones de estos oficiales, pero, lamentablemente, no me sorprenden”, afirmó Daniels, recordando el historial de violencia del JSO. Por su parte, Crump señaló: “Es evidente que William McNeil no representaba amenaza alguna; ejercía pacíficamente sus derechos constitucionales y fue golpeado por ello”.

Este nuevo episodio vuelve a poner bajo escrutinio las prácticas del JSO y alimenta el debate nacional sobre la rendición de cuentas en las fuerzas del orden.

Reacción de legisladores

El senador estatal demócrata Shevrin Jones declaró lo siguiente al respecto:

"Una vez más, nos enfrentamos a un recordatorio alarmante de los problemas sistémicos que afectan a nuestras fuerzas del orden. El video proveniente de Jacksonville es profundamente perturbador y completamente inaceptable. Presenciar a un agente agredir a un hombre negro desarmado durante lo que debería haber sido una parada de tráfico rutinaria es una clara demostración del continuo sesgo racial y el uso excesivo de la fuerza que demasiadas personas negras sufren en nuestras comunidades. Sin mencionar que el conductor fue detenido sin fundamento por no usar las luces delanteras a plena luz del día. Este incidente no es aislado; forma parte de un patrón doloroso que erosiona aún más la confianza entre las fuerzas del orden y las comunidades que han jurado proteger. Debemos exigir responsabilidades por las acciones de este agente y trabajar incansablemente para reformar nuestro sistema de justicia y garantizar que actos tan atroces no vuelvan a ocurrir. Mi más sentido pésame a la víctima y me solidarizo con todos aquellos que exigen justicia y el fin de la brutalidad policial".

Respuesta de JSO sobre los policía

DIARIO LAS AMERICAS se comunicó con la Oficina del Sheriff de Jacksonville para obtener su punto de vista sobre este incidente. Esta fue la respuesta: "Dado que este incidente se encuentra en plena revisión administrativa, la información disponible para su divulgación es mínima en este momento. El sheriff Waters emitió un comunicado durante el fin de semana en el que reconocía que teníamos conocimiento de la divulgación del video y que investigaríamos para determinar las circunstancias del incidente. Actualmente, trabajamos diligentemente para determinar qué ocurrió durante todo el incidente".

[email protected]