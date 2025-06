Inicia la temporada de huracanes 2025: ¿Qué esperar?

El experto explica, en entrevista con el DIARIO LAS AMÉRICAS, que, para que se forme un huracán se requiere de la confluencia de varios factores.

“En primer lugar, debe darse la presencia de una perturbación preexistente o una zona de mar tiempo. Eso incluye un área de nublados, lluvias, tormentas, asociado o a una onda tropical, a una vaguada o a una zona de bajas presiones”, indica.

Asimismo, Finalé refiere otro factor importante como lo son las temperaturas de áreas oceánicas superiores a los 26 grados Celsius, y la presencia de vientos débiles o estables en la atmósfera superior (baja cizalladura vertical).

Añade que el pronóstico oficial para esta temporada 2025, ofrecido por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOOA, por sus siglas en inglés), asume que la temporada podrá ser “potencialmente activa, con la posible formación de 13 a 19 tormentas tropicales, de 6 a 10 pudiesen se huracanes. De estos, de 3 a 5 pudiesen ser huracanes intensos”.

En tal sentido, Alfredo Finalé puntualiza que este pronóstico no es para una localidad determinada, sino para toda la cuenca atlántica, la cual incluye el Golfo de América, el Mar Caribe y el Océano Atlántico.

Destaca que basta con que llegue un solo huracán, “para que se genere una gran devastación, por eso es tan importante prepararse y estar informado”.

El director del NHC (Centro Nacional de Huracanes), Michael Brennan, expresó que la actividad ha sido "muy activa" en los últimos 30 años. Puntualizo también que "no importa realmente lo que diga el pronóstico de la temporada, pues hay riesgos de impacto cada año", tal como se evidenció con los 10 huracanes que tocaron tierra en algún país del Atlántico en 2024.

Formación del fenómeno

Por su parte, Javier Serrano, meteorólogo de TelevisaUnivisión, señala que los ciclones se pueden formar en cualquier época del año, pero son más probables del 1 de junio al 30 de noviembre, durante el período conocido como temporada de huracanes.

Serrano explica a DIARIO LAS AMÉRICAS que, a principio y fin de temporada, los ciclones tropicales tienden a formarse mucho en el Caribe, al sur de Cuba, al norte de Venezuela y suben hacia el norte afectando la Florida, gran parte de Estados Unidos, y Cuba.

“Y a mitad de temporada se forman más bien en el Atlántico, proveniente de las ondas africanas, de las ondas que salen de África y se dirigen hacia nosotros”, señala.

Agrega que se trata de dos grandes zonas de formación y tipos de movimiento. “A principio y fin de temporada van de sur a norte, desde el Caribe hacia arriba o hacia el Golfo de México o hacia el norte y a mitad de temporada son los grandes ciclones, los grandes huracanes que salen de las ondas de Cabo Verde, de África y que viajan por todo el Atlántico hacia nosotros”, asevera.

El meteorólogo señala que se asocian los huracanes con vientos, lluvias e inundaciones, pero el fenómeno más peligroso y subestimado es la marea del tormenta: “Esta marea es una elevación del mar, cuando el ciclón va llegando a la costa, va llegando a un punto, a Miami, a donde sea, el nivel del mar va subiendo y es como una gran marejada ciclónica que va avanzando hacia la costa. Esa marejada es lo que provoca el número de muertos más grande dentro del ciclón tropical”.

Asimismo, Serrano sostiene que esa marea se vio cuando el huracán Milton. “Prácticamente, dos horas atrás no había nada, y antes de llegar el huracán, por el efecto del empuje de agua hacia la costa, el mar subió hasta 5 y más pies, y lo que tuvimos fue, realmente, una marea de tormenta horrible”, afirma.

Afirma que, casi siempre, septiembre es el mes más activo y más peligroso para los ciclones, “aunque para nosotros aquí en Florida el mes más peligroso es octubre”. Agrega que el primer nombre a usar en la lista de ciclones será Andrea.

El experto indica también que para que se formen los huracanes se necesita una atmósfera tranquila por cuanto hay corrientes cortantes, corrientes fuertes, “los ciclones tienden a no formarse. Eso pasa mucho en años del evento del Niño en el Pacífico. En este año, no tenemos ni Niña ni Niño, estamos en fase neutra, por lo tanto se espera que la temporada no sea hiperactiva, pero que sea una temporada activa”.

Por otra parte, Alfredo Finalé explica que no necesariamente la Cuenca del Caribe, el área del Mar Caribe, es la más impactada por los huracanes.

“Normalmente, los huracanes se forman saliendo de África, atraviesan el Atlántico, entran al Caribe, atraviesan las Antillas mayores tanto por el Norte como por el Sur y vienen a impactar la zona de los Estados Unidos o Yucatán. El problema del Mar Caribe es que está en el centro del área de recorrido de los huracanes. No necesariamente el Caribe debe significar el área de mayor afectación”, asevera Finalé.

En ese sentido, el meteorólogo Javier Serrano explica que la zona del Caribe, de por sí, en muchas ocasiones, es la zona más caliente del Atlántico, donde se registran las mayores temperaturas, en muchas ocasiones, y también Las Bahamas y el norte de Cuba.

“Cualquier sistema que se forme por allí va a tener el combustible necesario para desarrollarse más, cosa que no pasa con Cabo Verde, cerca de África, donde las temperaturas están un poco más frescas”, afirma.

Prevención clave

Ambos expertos destacan la importancia de prepararse para la temporada de los huracanes, con precaución, pero sin entrar en pánico.

“Si estamos viviendo dentro de una zona que climatológicamente todos los años en este período tiene la frecuencia de las tormentas y los huracanes, tenemos que vivir sabiendo el riesgo que tenemos”, indica Alfredo Finalé.

Por su parte, Javier Serrano expresa que no debe esperarse al último momento. “Si sabemos que, en nuestra zona, el fenómeno meteorológico que nos toca no son las erupciones volcánicas, ni los tsunamis, sino los ciclones tropicales, hay que prepararse”, resalta.

Dentro de las recomendaciones que dan los expertos a la ciudadanía, se encuentran las siguientes:

- Conocer si su casa o negocio está en un área vulnerable a inundaciones.

-Saber hacia dónde y cómo evacuar en caso necesario.

-Revisar las pólizas de seguro, saber el tipo de cobertura que tiene y valorar el potencial de afectación en el lugar de residencia o negocio. Aquí es importante conocer si la casa es una vivienda fija o una casa móvil, el tipo de estructura, de puerta y ventanas, así como la presencia de árboles cercanos al hogar.

- Otra medida previa es podar arboles cercanos a su infraestructura y destupir los tragantes y colectores de agua.

Cuando se forma una tormenta y se convierte en un huracán, las medidas deben fortalecerse:

-Buscar y proporcionarse Fuentes alternativas de energía y de comunicación: una planta eléctrica, y un radio portátil.

-Contar con alimentos que sean duraderos.

-Es importante contar un kit de emergencia y disponer de los medicamentos que normalmente se toman.

-Tener a mano dinero en efectivo.

FUENTE: Con información del DIARIO LAS AMÉRICAS /NOAA/EFE