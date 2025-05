Cuba está a un huracán del colapso, y 2025 podría traer un "Triple Golpe 2008"

Prefacio: Después de décadas observando y trabajando en la primera línea de la seguridad latinoamericana, he aprendido que las amenazas más peligrosas no siempre son repentinas — muchas veces son colapsos lentos que se esconden a plena vista. En 2008, vi cómo Cuba recibió el impacto de los huracanes Gustav, Ike y Paloma — un “Triple Golpe” que causó miles de millones en daños, pero no provocó ninguna alarma internacional. El régimen sobrevivió, apenas, porque aún tenía algo de resiliencia, ayuda externa y una pizca de legitimidad para sostenerse.